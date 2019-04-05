Главная Новости Медицина 7 апреля – всемирный День Здоровья: Харьковские статистики обнародовали результаты очередного года внедрения медицинской реформы (ИНФОГРАФИКА)
05.04.2019  15:20   

7 апреля – всемирный День Здоровья: Харьковские статистики обнародовали результаты очередного года внедрения медицинской реформы (ИНФОГРАФИКА)

Только треть харьковчан чувствуют себя нормально, почти половина страдает от гипертонии а 41,5% от избыточного веса.


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По данным опроса, 33,3% жителей Харьковщины оценили состояние своего здоровья как хорошее, 59,8% как удовлетворительное и 6,9% как плохое.

В течение шести месяцев и более среди населения Харьковской области самыми распространенными проблемами со здоровьем были: гипертония (46,1% лиц), сердечные заболевания (27,9%) и остеохондроз (23,4%).

В течение 2018 за медицинской помощью в поликлинику (кроме стоматолога) обратилось 68,5% населения области, к стоматологу в государственном медицинском учреждении - 48,6%, семейного врача в поликлинике - 48%, частного стоматолога - 6,8%.

В скорой медицинской помощи нуждались 1,5% населения Харьковщины.

«На состояние здоровья определенным образом влияет масса тела. Так, 45,7% лиц в возрасте от 18 лет и старше имеют нормальный вес, 41,5% - избыточный, 11,9% - страдают от ожирения, сниженную массу тела и крайнее ожирение имеют 0,8% и 0,1% соответственно», - говорится в сообщении.

Источник:   ГУ статистики в Харьковской оласти
 Тэги:  здоровье, харьков, заболевания, статистика, реформа
 
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