Харьков пока «освободят» от очередного пилотного проекта: вызов скорой помощи должен заканчиваться госпитализацией пациента, иначе это непрофильный вызов

На сегодняшний день непрофильные вызовы бригад экстренной медицинской помощи, по мнению парамедика, составляют около 70%.
Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун,.
«То, что таких вызовов большинство, не только проблема бригад екстренки, которые работают в очень непростых условиях. Это проблема всех нас, ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что по сути является консультацией, которая предоставляется семейным врачом) кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, так как все медики заняты на непрофильных вызовах», - подчеркнула Супрун.
По мнению Супрун, чтобы уменьшить количество непрофильных вызовов скорой, местные власти могут профинансировать работу пунктов первичной медицинской помощи в нерабочее время и выходные дни, а также провести информационную кампанию среди населения и семейных врачей.
Минздрав со своей стороны намерен провести реформу экстренной медицинской помощи, которая начнется в 2019 году.
«На первый этап изменений в этом году выделено 922 млн гривен. Они пройдут в 6 пилотных регионах - Одесской, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве», - подчеркнула Супрун.
Запланировано повышение квалификации бригад и зарплат специалистов, приобретение нового транспорта, а также по единому алгоритму заработают современные диспетчерские службы, которые впоследствии будут объединены единой электронной системой по всей стране. Параллельно также усиливается роль семейных врачей и терапевтов, которые должны снять существенную долю непрофильных вызовов.
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