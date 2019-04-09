09.04.2019 13:32

Прогноз по кори неблагополучный: в двух школах области карантин

Уровень заболеваемости корью в Харькове и области высок, отмечают специалисты.



// АиФ-Украина

За 14 неделю 2019 года, по сравнению с 13-й, заболеваемость корью выросла на 6,8%. Корью заболели 171 человек, из них 61 ребенок до 17 лет. Среди жителей г. Харькова – 92 случая, Харьковского района – 21, Шевченковского – 15, Нововодолажского – 14, Змиевского, Валковского – по 5, Красноградского и г. Люботин – по 3, Дергачевского, Близнюковского, Первомайского – по 2, Балаклейского, Богодуховского, Волчанского, Великобурлукского, Золочевского, Краснокутского, Чугуевского – по одному.



Зарегистрировано 8 вспышек с количеством пораженных – 37 человек, из них:

5 в быту;

2 в учебных заведениях («Харьковская ООШ №64», Гавриловский НПК Барвенковского района);

1 по месту работы (скважина №124 Хрестищенского отделения буровых работ АО «Укргаздобыча»).



Две школы в области закрыты на карантин, сообщили в пресс-службе ХОГА. В школе №4 Люботина и в двух классах школы №6 Мерефы учебный процесс приостановлен до 12 апреля.



С начала года по состоянию на 4 апреля зарегистрировано 1624 больных, 1194 госпитализированы. Подавляющее большинство заболевших – взрослые (1073 человека), детей – 551 человек.



Зарегистрировано 57 вспышек с количеством пораженных – 321 человек. Локализованы в пределах инкубационного периода – 38 вспышек, в 19 – противоэпидемические мероприятия продолжаются.



Диагноз кори подтвержден лабораторно у 262 человек. Летальные случаи не регистрировались.



Удельный вес непривитых среди заболевших составил 64,3% – 1044 человека. Анализ заболеваемости привитых (580 человек) показал, что 211 больных имеют только одну прививку.