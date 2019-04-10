10.04.2019 09:25

В Харькове стартовал сезон клещей

Как определить разносчиков опасной инфекции и противостоять им рассказали медики.



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В Харькове начался сезон клещей, поэтому в больницах уже ждут наплыва людей, укушенных этим паукообразным насекомым во время пикников и прогулок по лесу.

Отмечается, что проснулись уже все виды клещей, включая самых опасных, которые переносят смертельную болезнь Лайма. Активней всего эти маленькие, но очень опасные членистоногие, будут проявлять себя на Пасху и майские праздники.

Узнать клещей, которые переносят опасные инфекции можно по красному цвету задней части их тела. По словам акаролога Игоря Небогаткина, который занимается исследованиями клещей, если покраснение увеличивается больше пяти копеек и продолжает расти на глазах, то нужно идти к инфекционисту и сообщать о заражении болезнью Лайма.

При этом больше всего клещей в лесах, а меньше всего в городских парках.

В то же время заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Киева Татьяна Гайнутдинова призвала укушенных не паниковать.

«Если вы уже обнаружили клеща - паниковать не надо. Клещи были всегда, всегда они нас кусали и всегда человек их вытаскивал», - отметила она.

Всего за год более 20 тысяч украинцев страдают от укусов клещей и еще тысячи даже не обращаются за помощью к медикам. Однако если вы понимаете, что клещ на теле уже долго, нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом.