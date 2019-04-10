10.04.2019 17:58

Укроп из Узбекистана завернули на таможне

У «зеленушки» не было фитосанитарного сертификата.



DeLuxe.com.ua

Государственными фитосанитарным инспекторами отдела фитосанитарных мер на границе Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области

9 апреля на таможенном посту «Харьков-центральный» инспекторы Госпродпотребслужбы не пропустили на территорию Украины прибывший из Узбекистана груз.

Оказалось, что 30 тонн свежего укропа пытались ввезти без без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения направлена нотификация в страну происхождения груза.