Укроп из Узбекистана завернули на таможне

У «зеленушки» не было фитосанитарного сертификата.
Государственными фитосанитарным инспекторами отдела фитосанитарных мер на границе Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области
9 апреля на таможенном посту «Харьков-центральный» инспекторы Госпродпотребслужбы не пропустили на территорию Украины прибывший из Узбекистана груз.
Оказалось, что 30 тонн свежего укропа пытались ввезти без без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения направлена нотификация в страну происхождения груза.
Слово «хочу» сегодня будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И если желание и возможность совпадают – почему бы не побаловать себя?
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр.
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