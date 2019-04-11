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11.04.2019  12:23   

Бешеная лиса забежала в Харьков: на Сортировке объявлен карантин

Бешенство выявлено у дикой лисицы, которая забежала во двор одного из частных домов по ул. Подгорной в Холодногорском районе.


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Лису обнаружил мужчина во дворе своего дома. Животное вело себя подозрительно, на сторожевых собак не реагировало. Мужчина пытался выгнать лисицу со двора, но при попытке отлова она умерла.

Животное успело поцарапать мужчину, и он обратился за медицинской помощью. Сейчас пострадавший находятся на стационарном лечении в Городской клинической больнице №2 им. А. А. Шалимова. 

Проведенные лабораторные исследования подтвердили у лисы бешенство, сообщили  в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в г. Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете, с 10 апреля установлены карантинные ограничения в части Холодногорского района, ограниченной Окружной дорогой, железнодорожным полотном, ул. Подгорной, ул. Удмуртской, ул. Балтийской, ул. Лесной. Проводятся мероприятия с целью ликвидации очага бешенства.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков
 
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