Главная Новости Медицина Держпродспоживслужба «ловила на горячем» 204 аптекарей Харькова при продаже «доступных лекарств» по завышенным ценам
11.04.2019  14:25   

Держпродспоживслужба «ловила на горячем» 204 аптекарей Харькова при продаже «доступных лекарств» по завышенным ценам

На странице ведомства размещены результаты мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства» в апреле 2019.


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Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области продолжает проводить мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».

По март 2019 обработано информацию от 204 аптечных учреждений, проанализировано более 68 600 цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.

Во время тщательного анализа информации нарушение государственной дисциплины цен не установлены.

О результатах проведения мониторинга проинформирован Держпродспоживслужбу.

Источник:   Держпродспожывслужба
 Тэги:  доступные лекарства, харьков, мониторинг цен, контроль
 
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