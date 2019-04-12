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12.04.2019  12:19   

Новые санитарные нормы допустимых уровней шума

Одним из факторов загрязнения окружающей среды является шум.


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Как отмечает в своем сообщении Харьковский Обласной Лабцентр, шумом называют любую неблагоприятное воздействие на человека звука. В современном мире практически все, что нас окружает может быть источником шума.
 
Шум относится к тем факторам, к которым не привыкает человек. Болевой порог для уха человека составляет 130 дБ. По данным научных наблюдений рост заболеваемости населения отмечается после проживания в течение 8-10 лет под влиянием шума интенсивностью более 70 дБ.
 
Приказом Министерства здравоохранения Украины от 22 февраля 2019 № 463 утверждены «Государственные санитарные нормы допустимого уровня шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».
Тэги:  шум, нормы, харьков, украина
 
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