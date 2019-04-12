12.04.2019 09:45

Харьковчане, не подписавшие декларацию с врачом, смогут получить медпомощь специалиста только при неотложных состояниях

Пациенты, которые не подписали декларацию с врачом, будут получать медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача только при неотложных состояниях.



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С апреля все учреждения первичной медико-санитарной помощи, имеющие контракт с Национальной службой здоровья, окончательно переходят на модель финансирования по принципу «деньги следуют за пациентом». Поэтому НСЗУ будет оплачивать этим заведениям исключительно медицинские услуги, предоставляемые пациентам, которые подписали декларации с врачами. Соответствующее Постановление КМУ принято на заседании Правительства 3 апреля 2019 г.

«Без медицинской помощи никто не останется. Однако ее объемы для тех, кто подписал декларацию, и тех, кто по каким-то причинам не подписал, теперь заметно отличаются», - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Поэтому если гражданин выбрал врача и задокументировал свой выбор, он может законно рассчитывать на полный перечень услуг, определенный Приказом Минздрава от 19.03.2018 № 504 «Об утверждении Порядка предоставления первичной медицинской помощи» и оплаченный Национальной службой здоровья.

«Речь идет о динамическом наблюдении за состоянием вашего здоровья, ряде бесплатных обследований, проведении диагностики и лечения, направлениях к узким специалистам, вакцинации, наблюдении за неосложненной беременностью и прочее. Однако, если декларацию не подписали, а заболели и пришли к врачу, например, с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль - врач вас осмотрит, однократно проконсультирует и назначит неотложное лечение, чтобы снять острое состояние. Однако вы не сможете рассчитывать на дальнейшее наблюдение, получение больничного, бесплатные анализы и прочее. Также вам не выпишут рецепт по программе «Доступные лекарства», не посоветуют, как предотвратить обострение хронической болезни, даже справку в бассейн не дадут», - отметил чиновник.

Он призвал не лишать себя права на бесплатную медицинскую помощь в объемах, гарантированных государством: «Сделайте это для себя и своего здоровья. Выберите своего врача».

Сейчас срок, в который можно подписать Декларацию, неограниченный, подписать ее можно в любой момент - даже непосредственно во время приема у врача.