Ситуация накаляется: на Харьковщине заболеваемость корью выросла на 40%

Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Харьковской области характеризуется как неблагополучная.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, уровень заболеваемости корью высок. За 15 неделю по сравнению с 14 неделей заболеваемость выросла на 39,8%. Зарегистрировано 239 больных, из них детей - 74 (30,9%).
С начала года по состоянию на 10 апреля зарегистрировано 1863 больных. Подавляющее большинство больных - взрослые (1 238 человек), часть детей составляет 33,5% (625 человек).
По социальным группам населения распределение больных следующий:
Удельный вес привитых среди заболевших составила 64,3% - 1221 человек.
Диагноз кори подтвержден лабораторно в 274 больных (14,7%). Госпитализированы 1389 больных. Летальные случаи не регистрировались.
Зарегистрировано 62 вспышки, с количеством пораженных - 349 человек.
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