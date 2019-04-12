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12.04.2019  12:21   

Ситуация накаляется: на Харьковщине заболеваемость корью выросла на 40%

Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Харьковской области характеризуется как неблагополучная.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, уровень заболеваемости корью высок. За 15 неделю по сравнению с 14 неделей заболеваемость выросла на 39,8%. Зарегистрировано 239 больных, из них детей - 74 (30,9%).

С начала года по состоянию на 10 апреля зарегистрировано 1863 больных. Подавляющее большинство больных - взрослые (1 238 человек), часть детей составляет 33,5% (625 человек).

По социальным группам населения распределение больных следующий:

  • безработные - 29,1%,
  • рабочие транспорта и другие - 17,8%,
  • учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 17,0%,
  • неорганизованные дошкольники - 9,6%,
  • студенты высших учебных заведений , учащиеся техникумов и ПТУ - 8,4%,
  • медицинские работники - 5,5%,
  • служащие - 4,8%,
  • дети, посещающие дошкольные учебные заведения, - 4,4%,
  • работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,4%,
  • воспитанники детских домов - 1,2%,
  • пенсионеры - 0,8%.

Удельный вес привитых среди заболевших составила 64,3% - 1221 человек.

Диагноз кори подтвержден лабораторно в 274 больных (14,7%). Госпитализированы 1389 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Зарегистрировано 62 вспышки, с количеством пораженных - 349 человек.

 

Источник:   ГУ Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины
 Тэги:  корь, харьков, карантин, болезнь, профилактика, прививка, статистика
 
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