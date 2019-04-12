12.04.2019 12:21

Ситуация накаляется: на Харьковщине заболеваемость корью выросла на 40%

Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Харьковской области характеризуется как неблагополучная.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, уровень заболеваемости корью высок. За 15 неделю по сравнению с 14 неделей заболеваемость выросла на 39,8%. Зарегистрировано 239 больных, из них детей - 74 (30,9%).

С начала года по состоянию на 10 апреля зарегистрировано 1863 больных. Подавляющее большинство больных - взрослые (1 238 человек), часть детей составляет 33,5% (625 человек).

По социальным группам населения распределение больных следующий:

безработные - 29,1%,

рабочие транспорта и другие - 17,8%,

учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 17,0%,

неорганизованные дошкольники - 9,6%,

студенты высших учебных заведений , учащиеся техникумов и ПТУ - 8,4%,

медицинские работники - 5,5%,

служащие - 4,8%,

дети, посещающие дошкольные учебные заведения, - 4,4%,

работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,4%,

воспитанники детских домов - 1,2%,

пенсионеры - 0,8%.

Удельный вес привитых среди заболевших составила 64,3% - 1221 человек.

Диагноз кори подтвержден лабораторно в 274 больных (14,7%). Госпитализированы 1389 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Зарегистрировано 62 вспышки, с количеством пораженных - 349 человек.