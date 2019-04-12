12.04.2019 17:18

Дети из харьковской больницы отправятся на лечение в Австрию (ФОТО)

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан сегодня, 12 апреля, провела встречу с представителями Австрийской экологической организации «Глобал 2000».



//city.kharkov.ua

Цель визита австрийских партнеров - продолжение многолетнего сотрудничества организации с Харьковским городским советом и Городской клинической детской больницей №16 по вопросам лечения и оздоровления детей с онкогематологическими заболеваниями. В рамках визита представители организации Юлия Друмель, Кристоф Отто, Франц Брахингер, Мартин Ритцмаер, Маргарет Лееб и Филипп Шальбер посетили детский сад, пять школ, 16-ю больницу и харьковскую организацию «Союз Чернобыля». В учреждениях образования они посмотрели, как работают станции по очистке воды, которые передали ранее.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан поблагодарила партнеров за помощь и вручила им Почетные грамоты Департамента здравоохранения.

В этом году 12 детей из Харькова и области, перенесших лейкемию, в июле поедут на оздоровление в австрийский город Иббс. Вице-мэр города Иббс (в 2005-2015 гг.) Франц Брахингер отметил, что детям будет предоставлено хорошее медобеспечение, поскольку в городе есть медкомпелкс, где их смогут обследовать. Также для детей проведут экскурсии и другие мероприятия, чтобы они отдохнули и узнали что-то новое.

Кроме того, руководитель проекта «Дети Чернобыля» организации «Глобал 2000» Юлия Друмель сообщила, что в следующем году в Харьков из Австрии привезут еще десять станций для очистки воды: девять установят в школах, еще одну - в 16-й больнице. При этом Юлия Друмель отметила, что в планах организации «Глобал 2000» – расширить направления сотрудничества с Харьковом.

«Все, что мы задумываем, - получается. Надеюсь, что потенциал этого проекта достаточно большой. Можем переходить в другие сферы. Думаем над тем, чтобы поддерживать детские мероприятия, расширить программу летнего отдыха, обмена опытом. Кроме того, наша организация – экологическая, надеюсь, в дальнейшем сможем интегрировать это в сотрудничество с Харьковом», - подчеркнула Юлия Друмель.

Как сообщила Светлана Горбунова-Рубан, за годы сотрудничества с «Глобал 2000» удалось оздоровить более 500 детей.

«Это надежные партнеры. Люди, на которых мы всегда можем рассчитывать. Наши врачи стажируются у них, мы применяем европейские протоколы для лечения онкогематологии у детей. У нас за эти годы в разы уменьшилась смертность детей с онкогематологией. Это все результаты нашей совместной работы. Они очень добросовестно готовятся к передаче гуманитарной помощи, передают лекарственные препараты, которые нужны нашим детям. Мы очень дорожим нашим сотрудничеством», - отметила вице-мэр.

Кроме того, как сообщила Светлана Горбунова-Рубан, благодаря станциям для очистки воды, которые уже несколько лет поставляет в Харьков «Глобал 2000», среди детей снизился уровень заболеваний желудочно-кишечного тракта. Фильтры уже установлены во всех детских лечебных учреждениях, многопрофильных больницах, где есть детские отделения, в детских садах и школах.

Справка. Сотрудничество между Харьковским городским советом и австрийской экологической организацией «Глобал 2000» ведется с 1992 года и направлено на улучшение материально-технической базы Городской клинической детской больницы №16 и совершенствование лечебно-диагностической помощи детям с онкогематологическими заболеваниями. Эта совместная работа – пока единственная в Украине модель эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и международной благотворительной организации, направленная на решение проблем детей с онкогематологией. За время сотрудничества 16-й больнице передали медицинскую мебель, аппарат для ультразвуковой диагностики, фиброгастроскоп, холтер, аппарат искусственной почки, оборудование для лаборатории.

Кроме того, «Глобал 2000» оказывает помощь детям, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и традицинно передает осенью в Харьков гуманитарную помощь с одеждой, средствами гигиены, школьными принадлежностями и прочими необходимыми вещами для людей, которые в них нуждаются.