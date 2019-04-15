15.04.2019 15:01

Во время похолодания харьковчане меньше болели: статистика

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



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С 8 по 14 апреля гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове заболели 2009 человек, в том числе 1092 детей до 17 лет. По сравнению с предыдущей количество заболевших снизилось на 3,8%, за счет детского населения – на 9,8%.



В области количество заболевших уменьшилось на 2,3%. Всего вирус сразил 3730 человек, из них 2203 детей в возрасте до 17 лет.



Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянском районе (390,98 на 100 тыс. населения), самый низкий – в Золочевском (19,41 на 100 тыс. населения). Не регистрировалась заболеваемость в Печенежском районе.



Госпитализированы 106 человек, из них 88 – дети.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 34 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 12 человек. У 75,0% заболевших выявлен вирус парагриппа, у 8,3% – аденовирусы, у 16,7% – РС-вирус.