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15.04.2019  15:01   

Во время похолодания харьковчане меньше болели: статистика

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.


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С 8 по 14 апреля гриппом и острыми респираторными инфекциями  в Харькове заболели 2009 человек, в том числе 1092 детей до 17 лет.  По сравнению с предыдущей количество заболевших снизилось на 3,8%, за счет детского населения – на 9,8%.

В области количество заболевших уменьшилось на 2,3%. Всего вирус сразил 3730 человек, из них 2203 детей в возрасте до 17 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянском районе (390,98 на 100 тыс. населения), самый низкий – в Золочевском (19,41 на 100 тыс. населения). Не регистрировалась заболеваемость в Печенежском районе.

Госпитализированы 106 человек, из них 88 – дети.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 34 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 12 человек. У 75,0% заболевших выявлен вирус парагриппа, у 8,3% – аденовирусы, у 16,7% – РС-вирус.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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