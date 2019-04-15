15.04.2019 17:01

Санврачи рассказали, чем дышит Харьков

Результаты исследования атмосферного воздуха в I квартале 2019 года.



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Всего по Харькову и области за три месяца текущего года исследовано 6136 проб атмосферного воздуха. Превышение предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) обнаружено в 160 пробах (2,6%).



Наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (выше среднего по области показателя) зарегистрирован в Двуречанском, Купянском, Боровском, Богодуховском, Лозовском, Изюмском, Харьковском районах, городах Купянск, Лозовая, Изюм и Харьков.



В городе Харькове исследовано 2156 проб атмосферного воздуха. Превышение ПДК выявлено в 60 пробах (2,8%).



В пробах атмосферного воздуха содержание пыли неорганической превышало ПДК до 1,4 раз, ангидрида сернистого – до 1,3 раз, азота диоксида - до 1,4 раз, углерода оксида - до 1,3 раз, формальдегида - в 1,3 раз .



Наибольший удельный вес проб с превышением ПДК наблюдается в местах проживания населения в зоне влияния автотранспортных магистралей: из 1908 исследованных проб превышение ПДК выявлено в 160 пробах (8,4%).

На границе санитарно-защитных зон исследовано 4124 проб, превышения ПДК не обнаружено.

В местах отдыха населения исследовано 104 пробы, превышение ПДК не обнаружено.