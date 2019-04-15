15.04.2019 17:31

В Харьковской области вычислили водопроводы с некачественной водой

Специалисты Госпродпотребслужбы проверили питьевую воду области на соответствие установленным нормам качества.



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По результатам проверки в течение первого квартала 2019 года в Управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства поступило 12 результатов исследований питьевой воды по бактериологическим и 30 протоколов исследований питьевой воды по санитарно-химическим показателям, качество которой не соответствовало нормативным требованиям.

В частности, отклонение были зарегистрированы на водопроводных сооружениях КП «Добробут» Гусаровского сельсовета Балаклейского района, КП «Аква» и «Источник» Шевченковского поссовета и Шиповатского сельсовета Великобурлукского района, в Орельской общеобразовательной школе I-III ступеней Лозовского районного совета и др.



Владельцам водопроводных сооружений и другим субъектам хозяйствования было предоставлено 23 предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, из них по состоянию на 10 апреля выполнено 9 %, остальное – в стадии выполнения.