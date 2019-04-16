16.04.2019 08:58

Массовое отравление детей под Харьковом: информация медиков

Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз пищевая токсикоинфекция.



// Politeka

В период с 12 по 13 апреля среди детей Слободского дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №3 Комсомольского поселкового совета Змиевского района Харьковской области зарегистрировано 10 случаев инфекционных заболеваний, сообщили в областном центре лабораторных исследований.



В инфекционное отделение коммунального некоммерческого предприятия «Слобожанская районная больница» Змиевского районного совета Харьковской области госпитализированы 8 заболевших, 2 ребенка находятся на амбулаторном лечении. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз пищевая токсикоинфекция.



С целью установления факторов передачи и источника возможного инфицирования 12 апреля специалистами лабцентра проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого обследованы контактные лица, отобранные образцы пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды.



Проведена заключительная дезинфекция в помещениях учреждения и организованы мероприятия по текущей дезинфекции. За контактными установлено ежедневное медицинское наблюдение.



Противоэпидемические мероприятия продолжаются.



В пресс-службе Нацполиции сообщили, что информация о происшествии внесена в журнал единого учета. После получения результатов экспертизы следователем будет решен вопрос об открытии уголовного производства или нет.