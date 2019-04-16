Главная Новости Медицина В университете имени Каразина – вспышка кори
16.04.2019  10:14   

В университете имени Каразина – вспышка кори

Эпидемия началась в марте этого года.


// Politeka

В ХНУ имени В.Н. Каразана зафиксирована вспышка кори. На данный момент количество заболевших – 26 человек, из них 15 – жители общежитий  №2, №5, №6, №9, №10 и №11, пишет MyKharkov.Info.

Исходя из числа заболевших, 12 апреля студентов оповестили о карантинах в общежитиях, посторонним вход был запрещён.

Студенты, попавшие в больницу, сдают анализы и находятся под присмотром врачей. Известно, что у жителя 10-го общежития не подтвердили заболевания корью. Об этом сообщила заместитель декана по воспитательной работе ХНУ им. Каразина Наталья Васильевна Погарская.

Эпидемия начала своё распространение в университете с марта этого года. Преподаватели и сотрудники ВУЗа оповещали своих студентов о мерах профилактики заболевания и распространения кори. Также всем желающим предложили пройти серодиагностику, с помощью которой можно выявить иммунитет к кори. Такая проверка позволяет выявить людей без иммунитета и сделать дополнительную вакцинацию.

В случае ухудшения самочувствия руководство университета настоятельно рекомендует обращаться в пункт Городской студенческой больницы, который расположен в главном корпусе ХНУ имени Каразина на площади Свободы, 4.

Тэги:  корь, вспышка, хну, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.04 Медицина Ситуация накаляется: на Харьковщине заболеваемость корью выросла на 40% 09.04 Медицина Прогноз по кори неблагополучный: в двух школах области карантин 28.03 Медицина Корь в Харькове: количество заболевших растет
 
 

Видео

В столице Франции вчера вечером загорелся Собор Парижской Богоматери. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 