В университете имени Каразина – вспышка кори

Эпидемия началась в марте этого года.
В ХНУ имени В.Н. Каразана зафиксирована вспышка кори. На данный момент количество заболевших – 26 человек, из них 15 – жители общежитий №2, №5, №6, №9, №10 и №11, пишет MyKharkov.Info.
Исходя из числа заболевших, 12 апреля студентов оповестили о карантинах в общежитиях, посторонним вход был запрещён.
Студенты, попавшие в больницу, сдают анализы и находятся под присмотром врачей. Известно, что у жителя 10-го общежития не подтвердили заболевания корью. Об этом сообщила заместитель декана по воспитательной работе ХНУ им. Каразина Наталья Васильевна Погарская.
Эпидемия начала своё распространение в университете с марта этого года. Преподаватели и сотрудники ВУЗа оповещали своих студентов о мерах профилактики заболевания и распространения кори. Также всем желающим предложили пройти серодиагностику, с помощью которой можно выявить иммунитет к кори. Такая проверка позволяет выявить людей без иммунитета и сделать дополнительную вакцинацию.
В случае ухудшения самочувствия руководство университета настоятельно рекомендует обращаться в пункт Городской студенческой больницы, который расположен в главном корпусе ХНУ имени Каразина на площади Свободы, 4.
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