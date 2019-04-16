16.04.2019 10:14

В университете имени Каразина – вспышка кори

Эпидемия началась в марте этого года.



// Politeka

В ХНУ имени В.Н. Каразана зафиксирована вспышка кори. На данный момент количество заболевших – 26 человек, из них 15 – жители общежитий №2, №5, №6, №9, №10 и №11, пишет MyKharkov.Info.



Исходя из числа заболевших, 12 апреля студентов оповестили о карантинах в общежитиях, посторонним вход был запрещён.

Студенты, попавшие в больницу, сдают анализы и находятся под присмотром врачей. Известно, что у жителя 10-го общежития не подтвердили заболевания корью. Об этом сообщила заместитель декана по воспитательной работе ХНУ им. Каразина Наталья Васильевна Погарская.



Эпидемия начала своё распространение в университете с марта этого года. Преподаватели и сотрудники ВУЗа оповещали своих студентов о мерах профилактики заболевания и распространения кори. Также всем желающим предложили пройти серодиагностику, с помощью которой можно выявить иммунитет к кори. Такая проверка позволяет выявить людей без иммунитета и сделать дополнительную вакцинацию.



В случае ухудшения самочувствия руководство университета настоятельно рекомендует обращаться в пункт Городской студенческой больницы, который расположен в главном корпусе ХНУ имени Каразина на площади Свободы, 4.