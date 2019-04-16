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16.04.2019  14:02   

Клещи вышли на охоту: что делать и куда бежать

Областной центр здоровья предупреждает жителей Харьковщины об опасности укусов клещей.


// ХОГА

С ранней весны до поздней осени люди и животные подвергаются опасности укусов клещей.

Как сообщили в областном центре здоровья, эти насекомые являются переносчиками инфекционных болезней, среди которых – болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, который приобретает в нашей местности все большее распространение.

Болезнь Лайма может иметь тяжелое течение, поражая центральную нервную систему и опорно-двигательный аппарат человека, предупреждают медики.

Советы специалистов, как уберечься от укусов клещей:

– собираясь на прогулку в парк или лес, отдавать предпочтение одежде, которая плотно прилегает к телу и оставляет минимум открытых участков кожи, обязательно покрывать голову;

– во время прогулки на природе периодически проводить самоосмотры;

– освобождать от сухой травы, ветвей, хвороста место для привалов и ночного сна на природе;

– в помещении обязательно осматривать тело на наличие клещей, а также тщательно осматривать одежду, постирать и погладить ее (встряхивание одежды не спасает от клещей);

– домашнего любимца, которого брали на природу, тоже следует осмотреть на наличие клещей перед тем, как впустить в помещение;

– использовать средства, отпугивающие клещей (репелленты), применять их согласно инструкции.

«В случае выявления клеща следует снять его как можно скорее. Для этого обратитесь в ближайшее лечебное учреждение, где клеща удалят, обработают место укуса и дадут рекомендации по проведению дальнейшего медицинского наблюдения, – советуют специалисты. – Если же обратиться к врачу нет возможности, удаление клеща проводят самостоятельно: расшатывая клеща из стороны в сторону пальцами, пинцетом или петлей из нити, которая закрепляется между хоботком клеща и кожей человека. После удаления клеща место присасывания смазать раствором йода или спирта».

Медицинская помощь пациентам при подозрении на болезнь Лайма предоставляется в Областной клинической инфекционной больнице (проспект Героев Сталинграда, 160, т. 97-11-50).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  клещ, боррелиоз, болезнь лайма, харьков
 
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