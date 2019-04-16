16.04.2019 14:02

Клещи вышли на охоту: что делать и куда бежать

Областной центр здоровья предупреждает жителей Харьковщины об опасности укусов клещей.



// ХОГА

С ранней весны до поздней осени люди и животные подвергаются опасности укусов клещей.



Как сообщили в областном центре здоровья, эти насекомые являются переносчиками инфекционных болезней, среди которых – болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, который приобретает в нашей местности все большее распространение.



Болезнь Лайма может иметь тяжелое течение, поражая центральную нервную систему и опорно-двигательный аппарат человека, предупреждают медики.



Советы специалистов, как уберечься от укусов клещей:



– собираясь на прогулку в парк или лес, отдавать предпочтение одежде, которая плотно прилегает к телу и оставляет минимум открытых участков кожи, обязательно покрывать голову;



– во время прогулки на природе периодически проводить самоосмотры;



– освобождать от сухой травы, ветвей, хвороста место для привалов и ночного сна на природе;



– в помещении обязательно осматривать тело на наличие клещей, а также тщательно осматривать одежду, постирать и погладить ее (встряхивание одежды не спасает от клещей);



– домашнего любимца, которого брали на природу, тоже следует осмотреть на наличие клещей перед тем, как впустить в помещение;



– использовать средства, отпугивающие клещей (репелленты), применять их согласно инструкции.



«В случае выявления клеща следует снять его как можно скорее. Для этого обратитесь в ближайшее лечебное учреждение, где клеща удалят, обработают место укуса и дадут рекомендации по проведению дальнейшего медицинского наблюдения, – советуют специалисты. – Если же обратиться к врачу нет возможности, удаление клеща проводят самостоятельно: расшатывая клеща из стороны в сторону пальцами, пинцетом или петлей из нити, которая закрепляется между хоботком клеща и кожей человека. После удаления клеща место присасывания смазать раствором йода или спирта».



Медицинская помощь пациентам при подозрении на болезнь Лайма предоставляется в Областной клинической инфекционной больнице (проспект Героев Сталинграда, 160, т. 97-11-50).