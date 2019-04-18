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18.04.2019  08:40   

В детсаду, в котором отравились дети, нашли нарушения на кухне

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.


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Напомним, 12-13 апреля зарегистрировано 10 случаев заболевания пищевой токсикоинфекцией среди детей КЗ «Слобожанское дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 3» Комсомольского поселкового совета Змиевского района. 8 детей госпитализированы в КНП «Слобожанская районная больница», 2 ребенка проходят лечение амбулаторно.

С 12 апреля специалисты Госпродпотребслужбы проводили эпидемиологическое расследование и обследование заведения.

При обследовании яслей-сада выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов по организации питания детей, условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, своевременного медицинского осмотра работников заведения и тому подобное.

Руководителю детского учреждения выданы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области рассматривается вопрос о наложении штрафа на оператора рынка пищевых продуктов за выявленные нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Распоряжением поселкового головы деятельность заведения приостановлена ​​на время проведения эпидемиологического расследования. Ситуация остается на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

 

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  отравление, ясли-сад, дети, харьков
 
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