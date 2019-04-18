18.04.2019 08:40

В детсаду, в котором отравились дети, нашли нарушения на кухне

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



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Напомним, 12-13 апреля зарегистрировано 10 случаев заболевания пищевой токсикоинфекцией среди детей КЗ «Слобожанское дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 3» Комсомольского поселкового совета Змиевского района. 8 детей госпитализированы в КНП «Слобожанская районная больница», 2 ребенка проходят лечение амбулаторно.



С 12 апреля специалисты Госпродпотребслужбы проводили эпидемиологическое расследование и обследование заведения.



При обследовании яслей-сада выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов по организации питания детей, условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, своевременного медицинского осмотра работников заведения и тому подобное.



Руководителю детского учреждения выданы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.



Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области рассматривается вопрос о наложении штрафа на оператора рынка пищевых продуктов за выявленные нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.



Распоряжением поселкового головы деятельность заведения приостановлена ​​на время проведения эпидемиологического расследования. Ситуация остается на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.



