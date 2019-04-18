Областная больница получила новый ангиограф (ФОТО)

18.04.2019 09:21

Самый современный в регионе аппарат позволит оказывать помощь 3000 пациентов с сосудистой патологией в год.

Новый ангиограф для кардиологического центра Областной клинической больницы был приобретен на средства областного и государственного бюджетов. До этого в центре работал один аппарат - и даже с ним ОКБ занимала первое место в стране по количеству операций при остром инфаркте миокарда. Два ангиографа позволят не только закрепить лидирующие позиции по количеству процедур, но и оказывать помощь в более комфортных условиях, без очередей, и главное - своевременно.

По словам заведующего отделением интервенционной кардиологии ОКБ Валерия Коноза, новый ангиограф существенно увеличивает возможности врачей.

«Он позволяет проводить вмешательства на коронарных артериях, сосудах мозга, периферических сосудах. То есть весь диапазон эндоваскулярной помощи, оказываемой в мире, мы также теперь можем предоставлять. Операции, за которые мы раньше отказывались браться по техническим причинам, сейчас сможем делать благодаря системе визуализации, которая есть на этом аппарате», - рассказал Валерий Коноз.

Но главное, по словам врача, что теперь в центре не будет очереди на проведение ангиографических процедур.

«При остром инфаркте миокарда помощь нужно оказать в первые 2 часа с момента острой боли. Главная задержка сегодня связана с тем, что пациент не сразу вызывает «скорую». С момента, когда он попадает в больницу, все происходит очень быстро. Теперь у нас для этого есть соответствующее оборудование», - подчеркнул Валерий Коноз.