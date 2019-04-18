Главная Новости Медицина Студентов ХНУ проверили на предрасположенность к кори
18.04.2019  10:58   

Студентов ХНУ проверили на предрасположенность к кори

Более чем 300-м студентам ХНУ им. Каразина провели исследования на напряженность иммунитета к кори. 49 из них вакцинировали после получения отрицательного результата анализа.


// ХОГА
По предварительным диагнозам, с начала года в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина зарегистрировали 44 больных корью. Заболеваемость выросла в течение последней недели, когда симптомы кори обнаружили у 32 человек.

«По окончательным диагнозам по состоянию на 16 апреля зарегистрированы 28 больных, в том числе 26 студентов и 2 преподавателя. В настоящее время продолжают обследование и лечение 16 человек. Из числа заболевших 15 человек проживают в общежитиях», - привели данные в Департаменте науки и образования.

Специалисты отметили, что сейчас все преподаватели и студенты города могут сделать прививку против кори - КНП «Городская студенческая больница» обеспечена вакциной.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  корь, хну, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.04 Медицина В университете имени Каразина – вспышка кори 12.04 Медицина Ситуация накаляется: на Харьковщине заболеваемость корью выросла на 40% 09.04 Медицина Прогноз по кори неблагополучный: в двух школах области карантин
 
 

Видео

На Северной Салтовке построят новую троллейбусную линию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 