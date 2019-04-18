18.04.2019 10:58

Студентов ХНУ проверили на предрасположенность к кори

Более чем 300-м студентам ХНУ им. Каразина провели исследования на напряженность иммунитета к кори. 49 из них вакцинировали после получения отрицательного результата анализа.



// ХОГА



По предварительным диагнозам, с начала года в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина зарегистрировали 44 больных корью. Заболеваемость выросла в течение последней недели, когда симптомы кори обнаружили у 32 человек. «По окончательным диагнозам по состоянию на 16 апреля зарегистрированы 28 больных, в том числе 26 студентов и 2 преподавателя. В настоящее время продолжают обследование и лечение 16 человек. Из числа заболевших 15 человек проживают в общежитиях», - привели данные в Департаменте науки и образования.

Специалисты отметили, что сейчас все преподаватели и студенты города могут сделать прививку против кори - КНП «Городская студенческая больница» обеспечена вакциной.