Студентов ХНУ проверили на предрасположенность к кори

Более чем 300-м студентам ХНУ им. Каразина провели исследования на напряженность иммунитета к кори. 49 из них вакцинировали после получения отрицательного результата анализа.
«По окончательным диагнозам по состоянию на 16 апреля зарегистрированы 28 больных, в том числе 26 студентов и 2 преподавателя. В настоящее время продолжают обследование и лечение 16 человек. Из числа заболевших 15 человек проживают в общежитиях», - привели данные в Департаменте науки и образования.
Специалисты отметили, что сейчас все преподаватели и студенты города могут сделать прививку против кори - КНП «Городская студенческая больница» обеспечена вакциной.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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