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18.04.2019  15:02   

Иранские финики не пустили в Харьков

У груза сухофруктов отсутствовали сопроводительные документы.


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Государственные фитосанитарные инспекторы Госпродпотребслужбы задержали 17 апреля на таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля финики (0804) в количестве 20,5 т.

Груз прибыл из Ирана без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Указания по фитосанитарних сертификатов».

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль.

На основании выявленного нарушения направлена нотификация в страну происхождения груза.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  финики, госпродпотребслужба, харьков
 
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