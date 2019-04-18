Иранские финики не пустили в Харьков

У груза сухофруктов отсутствовали сопроводительные документы.
Государственные фитосанитарные инспекторы Госпродпотребслужбы задержали 17 апреля на таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля финики (0804) в количестве 20,5 т.
Груз прибыл из Ирана без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Указания по фитосанитарних сертификатов».
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль.
На основании выявленного нарушения направлена нотификация в страну происхождения груза.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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