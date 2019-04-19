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19.04.2019  09:03   

Медики бьют тревогу: количество заболевших корью в Харькове растет

Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная. Уровень заболеваемости высок.


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За 16 неделю 2019 года по сравнению с предыдущей заболеваемость корью выросла на 21,3%.

Зарегистрировано 290 больных, из них  74 ребенка. Среди жителей г. Харькова - 223 случая, Харьковского района - 17 Дергачевского и Нововодолажского - по 8, Чугуевского - 7, Золочевского - 5, Красноградского - 4, Волчанского, Шевченковского и г. Люботин - по 3, Змиевского и Первомайского - по 2 , Богодуховского, Валковского, Великобурлукского, Купянского и Лозовского - по одному.

За неделю зарегистрировано 5 вспышек кори с количеством пораженных - 40 человек. Из них 3 в быту,  2 в учебных заведениях (ХНУ им. В. Н. Каразина, Новоселовский УВК),

С начала года по состоянию на 17 апреля зарегистрировано 2153 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (1454 человека), удельный вес детей - 33,5% (699 человек). Зарегистрировано 67 вспышек с количеством пораженных - 389 человек.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 274 больных (12,7%). Госпитализированы 1605 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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