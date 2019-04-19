Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в детсаду

5 детей из 10 заболевших закончили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом пищевая токсикоинфекция.
По состоянию на 18 апреля новых случаев заболеваний среди детей, посещающих Слобожанский дошкольное учебное заведение (ясли-сад) №3 Комсомольского поселкового совета Змиевского района Харьковской области не зарегистрировано, сообщили в Харьковском областном центре лабораторных исследований.
5 детей из 10 заболевших закончили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом пищевая токсикоинфекция.
Продолжают лечение: в инфекционном отделении трое детей и две - амбулаторно.
Все больные обследованы лабораторно: у 4-х обнаружен возбудитель инфекции (Klebsiella pneumoniae), у 6 больных и контактных возбудители кишечных инфекций не выделены.
По результатам лабораторных исследований выявлены отклонения от установленных нормативов в смывах с объектов внешней среды. Результаты лабораторных исследований суточных проб, проб питьевой воды соответствуют нормативным требованиям.
Напомним, спенциалисты Госпродпотребслужбы при обследовании яслей-сада выявили нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов по организации питания детей, условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, своевременного медицинского осмотра работников заведения и тому подобное.
За контактными продолжается ежедневное медицинское наблюдение.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Все новое и неизведанное будет особенно привлекательным. Приветствуются поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных).
Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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