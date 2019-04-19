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19.04.2019  09:20   

Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в детсаду

5 детей из 10 заболевших закончили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом пищевая токсикоинфекция.


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По состоянию на 18 апреля новых случаев заболеваний среди детей, посещающих Слобожанский дошкольное учебное заведение (ясли-сад) №3 Комсомольского поселкового совета Змиевского района Харьковской области не зарегистрировано, сообщили в Харьковском областном центре лабораторных исследований.

5 детей из 10 заболевших закончили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом пищевая токсикоинфекция.

Продолжают лечение: в инфекционном отделении трое детей и две - амбулаторно.

Все больные обследованы лабораторно: у 4-х обнаружен возбудитель инфекции (Klebsiella pneumoniae), у 6 больных и контактных возбудители кишечных инфекций не выделены.

По результатам лабораторных исследований выявлены отклонения от установленных нормативов в смывах с объектов внешней среды. Результаты лабораторных исследований суточных проб, проб питьевой воды соответствуют нормативным требованиям.

Напомним, спенциалисты Госпродпотребслужбы при обследовании яслей-сада выявили нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов по организации питания детей, условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, своевременного медицинского осмотра работников заведения и тому подобное.

За контактными продолжается ежедневное медицинское наблюдение.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Тэги:  отравление, детсад, дети, харьков
 
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