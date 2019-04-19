19.04.2019 10:23

В школьных столовых харьковские медики нашли загрязненную воду и бактерии не только на посуде, но и в готовой еде

Более половины (53,6%) школьных столовых не смогли соответствовать санитарным нормам – результаты 125 проверок регионального лабцентра



// facebook

Специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проводятся мониторинговые посещения детских учебных заведений, в ходе которых осуществляются лабораторные исследования питьевой воды, готовых блюд на бактериальное загрязнение, обследование работников пищеблоков на бактерионосительство, исследования состояния воздуха, измерения освещенности, шума, параметров микроклимата и радиологических показателей тому подобное.

За I квартал 2019 исследования проведены в 125 детских учебных заведениях области, из них в 67 (53,6%) учреждениях выявлены отклонения от нормативных требований.

Показатели качества и безопасности питьевой воды не отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 17 (19,5% из числа обследованных) детских учебных заведениях 10-ти районов области (Волчанский, Шевченковский, Балаклейский, Кегичевский, Чугуевский, Изюмский, Зачепиловский, Близнюковский, Валковский, Харьковский), городах Люботин и Лозовая.

По результатам исследований смывов на пищеблоках (кухонный инвентарь, столовая посуда, спецодежда, руки работников) обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 30 заведениях (24,2% из числа обследованных) в 10 районах области (Чугуевский, Боровской, Близнюковский, Красноградский, Зачепиловский, Кегичевский, Нововодолажский, Балаклейский, Дергачевский, Изюмский) городах Люботин и Харьков. Это свидетельствует о несоблюдении санитарно - гигиенических требований в учреждениях, нарушение режима мытья кухонного инвентаря и столовой посуды, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, и может привести к возникновению вспышек кишечных инфекций в детских коллективах.

По результатам исследований готовых блюд на бактериальное загрязнение в 5 учреждениях (4,1% из числа обследованных) 2 районов области (Барвенковский, Балаклейский) и в г. Харькове выявлено бактериальное загрязнение готовых блюд, также может быть причиной возникновения вспышек кишечных инфекций у детей .

По результатам выборочного обследования на энтеробиоз (паразитарное заболевание с контактно-бытовым механизмом передачи инфекции) в 6 (19,4% из числа обследованных) детских дошкольных учреждениях и в 26 школах (54,2% из числа обследованных) 10 районов области (Изюмский, Волчанский, Барвенковский, Боровской, Балаклейский, Дергачевский, Зачепиловский, Кегичевский, Богодуховский, Харьковский), городах Лозовая и Харьков обнаружено энтеробиоз в 171 ребенка.

Учитывая, что основным фактором передачи энтеробиоза является руки, загрязненные яйцами гельминтов, а также загрязненные предметы обихода (дверные ручки, поверхность мебели, кухонные принадлежности, окна и подоконники, посуда, игрушки и т.п.) - в вышеупомянутых заведениях детьми не соблюдаются правила личной гигиены, не проводится должное мойка и дезинфекция предметов быта.

Не обеспечены нормативные уровни освещенности в 1 заведении Дергачевского района, что является нарушением требований «Санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса» (ДСанПиН 5.5.2.008-01).

Информации о результатах мониторинговых посещений (визитов) по каждому проверенному детском учебному заведению направлены к сведению и реализации предоставленных рекомендаций руководителям и владельцам детских учреждений, руководителю коммунального предприятия «Комбинат детского питания», а также предоставлены в органы власти и органы местного самоуправления административных территорий