19.04.2019 11:21

Аллергологи назвали главные опасные продукты на следующей неделе

На следующей неделе с 18 по 25 апреля в Харькове, как и других городах лесостепной зоны, - прогнозируются высокий и очень высокий риски аллергии на пыльцу березы, пик пыления которой ожидается на днях.



// facebook

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

Людям, чувствительным к пыльце, не рекомендуется гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены, а также - употреблять яблоки с осторожностью, ведь через перекрестную аллергенность их белков с пыльцой березы, в чувствительных лиц может возникать оральный аллергический синдром.

Чувствительным лицам не рекомендуются прогулки и во время дождей, ведь осадки именно вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время дождя концентрации и пыльцы, и спор, могут быть высокими.

После осадков будут наблюдаться умеренные уровни спор грибов, в частности, аллергенной альтернарии и аскоспор, а также - спор головневых грибов.

«И самое главное: если у вас есть аллергия к пыльце березы и ольхи, вы можете реагировать и на другие, кроме яблок, пищевые продукты, в частности, орехи. Поэтому употреблять их сейчас тоже нужно с осторожностью из-за перекрестные реакции между пыльцой и едой» -предупреждают врачи.