Главная Новости Медицина Аллергологи назвали главные опасные продукты на следующей неделе
19.04.2019  11:21   

Аллергологи назвали главные опасные продукты на следующей неделе

На следующей неделе с 18 по 25 апреля в Харькове, как и других городах лесостепной зоны, - прогнозируются высокий и очень высокий риски аллергии на пыльцу березы, пик пыления которой ожидается на днях.


// facebook

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

Людям, чувствительным к пыльце, не рекомендуется гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены, а также - употреблять яблоки с осторожностью, ведь через перекрестную аллергенность их белков с пыльцой березы, в чувствительных лиц может возникать оральный аллергический синдром.

Чувствительным лицам не рекомендуются прогулки и во время дождей, ведь осадки именно вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время дождя концентрации и пыльцы, и спор, могут быть высокими.

После осадков будут наблюдаться умеренные уровни спор грибов, в частности, аллергенной альтернарии и аскоспор, а также - спор головневых грибов.

«И самое главное: если у вас есть аллергия к пыльце березы и ольхи, вы можете реагировать и на другие, кроме яблок, пищевые продукты, в частности, орехи. Поэтому употреблять их сейчас тоже нужно с осторожностью из-за перекрестные реакции между пыльцой и едой» -предупреждают врачи.

Источник:   УНН
 Тэги:  аллергия, предупреждение, харьков, лесостепь, регион, пыльца
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.03 Медицина Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для харьковчан 27.08 Медицина В Харькове женщина едва не умерла от сильнейшей аллергической реакции 13.04 Медицина В Харькове зацвели первые аллергены: советы врачей  
 
 

Видео

Гонки роботов: в Харькове состоялась олимпиада "Робофест 2019"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 