Аллергологи назвали главные опасные продукты на следующей неделе

На следующей неделе с 18 по 25 апреля в Харькове, как и других городах лесостепной зоны, - прогнозируются высокий и очень высокий риски аллергии на пыльцу березы, пик пыления которой ожидается на днях.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.
Людям, чувствительным к пыльце, не рекомендуется гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены, а также - употреблять яблоки с осторожностью, ведь через перекрестную аллергенность их белков с пыльцой березы, в чувствительных лиц может возникать оральный аллергический синдром.
Чувствительным лицам не рекомендуются прогулки и во время дождей, ведь осадки именно вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время дождя концентрации и пыльцы, и спор, могут быть высокими.
После осадков будут наблюдаться умеренные уровни спор грибов, в частности, аллергенной альтернарии и аскоспор, а также - спор головневых грибов.
«И самое главное: если у вас есть аллергия к пыльце березы и ольхи, вы можете реагировать и на другие, кроме яблок, пищевые продукты, в частности, орехи. Поэтому употреблять их сейчас тоже нужно с осторожностью из-за перекрестные реакции между пыльцой и едой» -предупреждают врачи.
Все новое и неизведанное будет особенно привлекательным. Приветствуются поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных).
Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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