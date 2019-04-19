19.04.2019 17:45

Харьков получит более 900 вакцин от бешенства

Антирабические препараты были разработаны французской фармацевтической компанией.



// facebook

Министерство здравоохранения направит в Харьковскую область более 900 вакцин от бешенства французского производства. Об этом информирует пресс-служба Кабмина.

По данным МОЗ, Украина закупила 93 тысяч доз антирабического препарата. Первая партия уже прибыла в страну и готовится к отправке во Львовскую и Тернопольскую области. Каждый регион получит от 300 до 1200 флаконов с препаратом "Верораб", который был произведен французской фармацевтической компанией. В частности, в Харьковскую область направят 929 доз.

Напомним, ранее в Холодногорском районе Харькова был объявлен карантин. 8 марта местная жительница решила сделать подарок дочке и приобрела двухмесячное животное в мини-питомнике на улице Тереховской. Однако уже спустя сутки у котенка проявились признаки заболевания, а через некоторое время он умер. Ветеринары определили, что причиной кончины питомца стало "бешенство". Семья, которая приютила малыша, проходит вакцинацию против опасной болезни, а жителей района просят сообщать о случаях приобретения животных в вышеуказанном питомнике.