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19.04.2019  17:45   

Харьков получит более 900 вакцин от бешенства

Антирабические препараты были разработаны французской фармацевтической компанией.


// facebook

Министерство здравоохранения направит в Харьковскую область более 900 вакцин от бешенства французского производства. Об этом информирует пресс-служба Кабмина.

По данным МОЗ, Украина закупила 93 тысяч доз антирабического препарата. Первая партия уже прибыла в страну и готовится к отправке во Львовскую и Тернопольскую области. Каждый регион получит от 300 до 1200 флаконов с препаратом "Верораб", который был произведен французской фармацевтической компанией. В частности, в Харьковскую область направят 929 доз.

Напомним, ранее в Холодногорском районе Харькова был объявлен карантин. 8 марта местная жительница решила сделать подарок дочке и приобрела двухмесячное животное в мини-питомнике на улице Тереховской. Однако уже спустя сутки у котенка проявились признаки заболевания, а через некоторое время он умер. Ветеринары определили, что причиной кончины питомца стало "бешенство". Семья, которая приютила малыша, проходит вакцинацию против опасной болезни, а жителей района просят сообщать о случаях приобретения животных в вышеуказанном питомнике.

Тэги:  вакцина, бешенство, харьков, животные
 
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