22.04.2019 14:40

С 24 апреля в Харькове стартует этап Всеукраинской недели вакцинации

Областной центр здоровья обнародовал статистику прививок по Харькову, подчеркнув региональную специфику по заболеваниям.



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С января по средину апреля в Харькове заболели корью 239 человек (из них 74 ребенка).

Основной причиной вспышки кори стал низкий процент вакцинации населения.

В Харьковской области вакцинировано детей в 2018 году:

- против коклюша, дифтерии и столбняка вакциной АКДС – 43%,

- вакциной АДС – 81%;

- против полиомиелита вакциной ОПВ – 70%;

- против кори, краснухи и эпидемического паротита вакциной КПК – 81%;

- против вирусного гепатита B – 53.2%,

- против туберкулёза вакциной БЦЖ – 87,5%,

- вакциной против гемофильной инфекции – 64,5%.

Напомним, отказ от вакцинации является законным. Детей без необходимых прививок обязаны принимать в дошкольные учреждения, школы, вузы.

Ограничение – граждане Украины, которые не имеют необходимых прививок, не имеют права находиться круглосуточно в организованных коллективах, т.е. не могут поехать в детский оздоровительный лагерь, санаторий, таких лиц не имеют права призывать на срочную или контрактную службу в ВСУ. Кроме того, для лиц без прививок имеются профессиональные ограничения. Например, они не смогут работать в сфере медицины.