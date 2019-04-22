С 24 апреля в Харькове стартует этап Всеукраинской недели вакцинации

Областной центр здоровья обнародовал статистику прививок по Харькову, подчеркнув региональную специфику по заболеваниям.
С января по средину апреля в Харькове заболели корью 239 человек (из них 74 ребенка).
Основной причиной вспышки кори стал низкий процент вакцинации населения.
В Харьковской области вакцинировано детей в 2018 году:
- против коклюша, дифтерии и столбняка вакциной АКДС – 43%,
- вакциной АДС – 81%;
- против полиомиелита вакциной ОПВ – 70%;
- против кори, краснухи и эпидемического паротита вакциной КПК – 81%;
- против вирусного гепатита B – 53.2%,
- против туберкулёза вакциной БЦЖ – 87,5%,
- вакциной против гемофильной инфекции – 64,5%.
Напомним, отказ от вакцинации является законным. Детей без необходимых прививок обязаны принимать в дошкольные учреждения, школы, вузы.
Ограничение – граждане Украины, которые не имеют необходимых прививок, не имеют права находиться круглосуточно в организованных коллективах, т.е. не могут поехать в детский оздоровительный лагерь, санаторий, таких лиц не имеют права призывать на срочную или контрактную службу в ВСУ. Кроме того, для лиц без прививок имеются профессиональные ограничения. Например, они не смогут работать в сфере медицины.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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