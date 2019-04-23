23.04.2019 11:25

Весенний грипп «косит» преимущество несовершеннолетних харьковчан

За последнюю неделю госпитализированы 95 человек, из них 80 (84,2%) - дети.



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С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 6,9% населения области - 185 603 человека, из них дети до 17 лет – 109 891 (59,2%) человек. По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 16 неделе 2019 (15.04.2019 - 21.04.2019) по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 11,9%. Заболело 4 173 человека, из них 2 590 (62,1%) - дети в возрасте до 17 лет.

Из количества заболевших детей удельный вес организованных составляет 82,7%, наибольшее количество составляют дети, которые посещают общеобразовательные учебные заведения - 60,1%.

Показатель заболеваемости составляет 155,80 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 68,9%.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 95 человек, из них 80 (84,2%) - дети.

Эпидпорог не превышен ни в одном из районов области.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянском районе (428,34 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Кегичевском (19,16 на 100 тыс. населения). В Печенежском районе заболеваемость не регистрировалась.

В Харькове заболело 2179 человек, интенсивный показатель составил 152,32 на 100 тыс. населения, удельный вес детей составляет 57,0% (1241 человек).

По сравнению с прошлой неделей произошло снижение количества заболевших на 8,5%, за счет детского населения на 13,6%.

Превышение показателя эпидемического порога не отмечается. По данным вирусологического мониторинга при обследовании 34 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 11 человек (32,3%). В 54,5% лиц выявлен вирус парагриппа, в 9,1% - аденовирусы, в 36,4% - РС - вирус.

По состоянию на 22.04.2019 привито против гриппа 10 171 человека, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Летальных исходов не зарегистрировано.