23.04.2019 17:20

5 из 12 харьковских скважин содержат воду непригодную для потребления человеком

Весеннее половодье сделало непригодной для употребления воду колодцах и скважинах – региональный Лабцентр.



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За I квартал по санитарно-химическим показателям исследовано 1 019 проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, из которых 45,0% не отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком »

В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативных показателей по общей жесткости, мутности, содержания нитратов, аммиака, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, железа.

Основным из проблемных вопросов региона остается превышение содержания нитратов в воде источников нецентрализованного водоснабжения, является одним из основных факторов, который негативно влияет на состояние здоровья населения, особенно детей.

За I квартал 2019 в воде колодцев, которую потребляют дети до 3-х лет, кратность превышения содержания нитратов в 2,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) обнаружена в Дергачевском, Золочевском, Харьковском, Красноградском, Богодуховском, Барвенковском, Великобурлукском, Кегичевском , Волчанском, Первомайском районах; превышение до 5,0 ПДК - в Чугуевском, Змиевском, Зачепиловском, Купянском, Двуречанском, Балаклейском, Шевченковском районах, городах Лозовая и Люботин; превышение до 10,0 ПДК - в Краснокутском, Лозовском, Близнюковском, Боровском районах и до 12,0 ПДК - в Нововодолажском районе. Превышение ПДК нитратов установлено в 37,5% исследованных проб воды из колодцев.

К сожалению, отравления детей нитратами, в меньшем количестве, но продолжают регистрироваться.

В 2019 году зарегистрирован один случай водно-нитратной метгемоглобинемии у ребенка (1 год. 2 мес.), проживающего на территории Дергачевского района. Мать ребенка использовала для приготовления детских смесей воду с содержанием нитратов в 1,3-8,3 раза выше ПДК. По микробиологическим показателям исследовано 255 проб воды из колодцев и каптажей источников, из них 28,2% проб не соответствуют нормативам.

В городе Харькове исследовано 12 проб воды из каптажей природных источников.

В течение I квартала 2019 в воде из 5-ти источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям (поселок Алешки Киевского района, парк «Юность», «Петренки - 1», «Петренки - 2», «Петренки - 3»).

Вода из каптажей 2-х источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены превышения предельно допустимой концентрации нитратов (поселок Алешки и парк «Юность»)