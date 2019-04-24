24.04.2019 19:53

Харьков совершенствует систему помощи диабетикам

В городе Харькове создана комплексная и эффективная система оказания эндокринологической помощи населению.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 апреля, на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

По его словам, амбулаторная и стационарная эндокринологическая помощь оказывается в 25 эндокринологических кабинетах, которые расположены в коммунальных некоммерческих предприятиях, специализированных отделениях Городской клинической больницы №2 им. проф. А. А. Шалимова, Городской клинической больницы №14 им. Л. Л. Гиршмана и ряде других лечебных учреждений.

По состоянию на 1 января 2019 года в Харькове нуждаются в инсулинотерапии 6,9 тыс. больных сахарным диабетом, в том числе 392 ребенка.

Уровень финансового обеспечения закупки инсулинов пока находится на уровне прошлого года - 64%, или 40,9 млн грн. Дети в возрасте до 18 лет обеспечиваются инсулином на 100%.

Как сообщил Юрий Сороколат, в 2018 году каждый ребенок, страдающий сахарным диабетом, был обеспечен 29 упаковками тест-полосок, а в первом квартале 2019 года на каждого ребенка было выдано по 15 упаковок.

Также, по его словам, с апреля 2017 года в Украине работает правительственная программа «Доступные лекарства», которая рассчитана на обеспечение лекарственными препаратами больных сахарным диабетом 2-го типа. В программу включено 41 лекарственное средство, из которых три являются бесплатными, а другие можно получить с незначительной доплатой. В течение 2018 года 13 тыс. больных, страдающих сахарным диабетом 2-го типа, воспользовались возможностью получить препараты по программе на общую сумму 4,1 млн грн.

Сегодняшнее заседание постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения прошло в КНП «Городская клиническая больница №2 имени А. А. Шалимова». В рамках мероприятия депутатов ознакомили с работой различных отделений больницы.

Как сообщила заведующая эндокринологическим отделением Городской клинической больницы №2 Ирина Трофимова, для оказания специализированной помощи больным с тяжелыми осложнениями сахарного диабета на ногах в отделении с 2001 года функционирует центр «Диабетическая стопа». Центр включает в себя кабинет для амбулаторного лечения и диагностики на ранних стадиях заболевания и койки для лечения больных с тяжелыми осложнениями и проявлениями синдрома диабетической стопы.

«В центре работает диагностическое отделение, которое направлено на борьбу с грозными осложнениями, сопровождающими диабет. Наша задача - проводить профилактику, чтобы не допускать ампутации конечностей у больных. У нас созданы все условия, чтобы пациенты находились в комфорте, насколько это возможно», - отметила Ирина Трофимова.

По ее словам, за год в эндокринологическом отделении больницы предоставляется помощь 3,5 тыс. пациентов.