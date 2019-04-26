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26.04.2019  10:20   

Над харьковчанами нависла угроза остаться без специализированной медпомощи - закрывают профильные медучреждения

МОЗ считает, что, достаточно семейного врача и обезболивания перед смертью - председатель профильного комитета ВРУ Ольга Богомолец.


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В рамках реформы Институт охраны здоровья детей, Институт терапии имели Л.Малой и еще несколько десятков подобных столпов харьковской и украинской медицины Кабмин собирается ликвидировать

Кабинет министров хочет лишить государственного финансирования 36 научно-медицинских учреждений Академии меднаук Украины.

Такой шаг не только уничтожит эти заведения и отечественную медицинскую науку, но и избавит миллионы украинский права на высокотехнологичное лечение. Об этом в комментарии УНН рассказал украинский кардиохирург, директор Института Амосова Василий Лазоришинец.

«Самая большая проблема в том, что это сделано тайком. Когда юристы начали читать паспорт бюджетной программы - то увидели, что все остались без финансирования. Если бы это обсудили предварительно, предложили пути - это было бы нормально, а тут украли просто, тихо, ничего никому не сказав.

Эта «большая» инициатива (правительства - ред.) Может привести к тому, что институты АМН просто остановятся. Может, есть такая цель - остановить их и выкупить за бесценок.

Эти 36 заведений - это миллионы консультаций в поликлиниках, и почти 150 тыс. Уникальных оперативных вмешательств, которые больше нигде не выполняются в Украине», - отметил врач.

По словам Лазоришинца урезание госфинансирования научно-медицинским институтам АМН остановит доступ к медицинским услугам.

«Именно поэтому сейчас мы подали с депутатами поправку (законопроект № № 10231) в паспорт бюджетной программы с просьбой предусмотреть бюджетное финансирование для институтов Национальной академии медицинских наук Украины», - добавил он.

«Задача МЗ - контролировать все и уничтожить все. Задача - уничтожить Академию медицинских наук. Кстати, Академия медицинских наук об этом знает. МЗ кажется, что медицина как наука и высокая медицина вообще не нужны. Что достаточно семейного врача и обезболивания перед смертью. Я с этим не согласна» , - заявила по этому поводу председатель профильного комитета ВРУ Ольга Богомолец.

Источник:   УНН
 Тэги:  реформа, медицина, харьков, институт, операция, ликвидация
 
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