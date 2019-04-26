8 вспышек кори за неделю: заболеваемость в Харькове продолжает расти

Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.
За последнюю неделю заболеваемость корью выросла на 7,2%. Всего заболело 311 человек, из них 84 ребенка.
Среди жителей г. Харькова - 212 случаев, Харьковского района - 29, Чугуевского - 11, Дергачевского, Змиевского и г. Люботин - по 9, Нововодолажского - 8, Краснокутского и Первомайского - по 4, Балаклейского, Барвенковского и Волчанского - по 3, Золочевского - 2, Боровского, Изюмского, Купянского, Красноградского и Шевченковского - по одному.
Зарегистрировано 8 вспышек, с количеством пораженных - 36 человек, из них:
4 – в быту;
3 – в учебных заведениях (Харьковская государственная академия культуры, Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьковский государственный университет питания и торговли);
1 – в учреждениях здравоохранения (Городская поликлиника №11).
С начала года по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 2464 больных (75 вспышек с количеством пораженных - 425 человек). Подавляющее большинство заболевших - взрослые (1681 человек), удельный вес детей составляет 31,8% (783 человека).
Среди заболевших 1673 человека (67,4%) были непривиты от кори, еще у 287 больных была только одна прививка.
Диагноз кори подтвержден лабораторно у 292 больных (11,9%). Госпитализированы 1772 больных. Летальные случаи не регистрировались.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
влажн.:
давл.:
ветер: