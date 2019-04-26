26.04.2019 11:19

8 вспышек кори за неделю: заболеваемость в Харькове продолжает расти

Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.



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За последнюю неделю заболеваемость корью выросла на 7,2%. Всего заболело 311 человек, из них 84 ребенка.



Среди жителей г. Харькова - 212 случаев, Харьковского района - 29, Чугуевского - 11, Дергачевского, Змиевского и г. Люботин - по 9, Нововодолажского - 8, Краснокутского и Первомайского - по 4, Балаклейского, Барвенковского и Волчанского - по 3, Золочевского - 2, Боровского, Изюмского, Купянского, Красноградского и Шевченковского - по одному.



Зарегистрировано 8 вспышек, с количеством пораженных - 36 человек, из них:

4 – в быту;

3 – в учебных заведениях (Харьковская государственная академия культуры, Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьковский государственный университет питания и торговли);

1 – в учреждениях здравоохранения (Городская поликлиника №11).



С начала года по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 2464 больных (75 вспышек с количеством пораженных - 425 человек). Подавляющее большинство заболевших - взрослые (1681 человек), удельный вес детей составляет 31,8% (783 человека).



Среди заболевших 1673 человека (67,4%) были непривиты от кори, еще у 287 больных была только одна прививка.



Диагноз кори подтвержден лабораторно у 292 больных (11,9%). Госпитализированы 1772 больных. Летальные случаи не регистрировались.