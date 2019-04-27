27.04.2019 13:53

Отравление детей в детсаду под Харьковом: медики отчитались о проведенном лечении

Проведение противоэпидемических мероприятий в КЗ «Слобожанское дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 3» Комсомольского поселкового совета Змиевского района Харьковской области завершено.



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За контактными детьми было установлено медицинское наблюдение учреждениями здравоохранения Змиевского района. Новых случаев заболевания не зарегистрировано, за медицинской помощью дети и работники КЗ Слобожанский дошкольное учебное заведение (ясли-сад) №3 Комсомольского поселкового совета Змиевского района Харьковской области не обращались.



По состоянию на 26 апреля все заболевшие дети выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Установлено заключительный диагноз «Пищевая токсикоинфекция, гастритична форма, средней тяжести», в 4-х детей из 10 при лабораторном обследовании выделен возбудитель Klebsiella pneumoniae (условно - патогенная флора).



Основной причиной возникновения вспышки пищевого отравления является несоблюдение правил личной гигиены детей и работников и несоблюдение санитарно - гигиенического режима в детском учреждении.



Для устранения нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов руководителю учреждения направлены предписания об устранении нарушений. Председателю Змиевской райгосадминистрации Харьковской области и поселковому голове Комсомольского поселкового совета Змиевского района Харьковской области направлены письма о необходимости принятия мер по устранению нарушений в КЗ «Слобожанский ДОУ (ясли-сад) № 3».



На оператора рынка пищевых продуктов наложен штраф за выявленные нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов на сумму более 40 тыс. грн.

Напомним, в период с 12 по 13 апреля среди детей Слободского дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №3 Комсомольского поселкового совета Змиевского района Харьковской области зарегистрировано 10 случаев инфекционных заболеваний. У 4-х детей был обнаружен возбудитель инфекции (Klebsiella pneumoniae), у 6 больных и контактных возбудители кишечных инфекций не выделены.

Специалисты Госпродпотребслужбы при обследовании яслей-сада выявили нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов по организации питания детей, условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, своевременного медицинского осмотра работников заведения и тому подобное.