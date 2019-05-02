02.05.2019 13:40

Из количества заболевших гриппом детей - удельный вес организованных составляет 81,4%

Привит каждый седьмой: уровень заболеваемости характеризуется как низкий, летальных исходов не зарегистрировано.



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С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 7,0% населения области - 189 333 человека, из них дети до 17 лет - 112 208 (59,3%) человек.

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 17 неделе 2019 (22.04.2019 - 28.04.2019) по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 10,6%.

Заболело 3730 человек, из них 2317 (62,1%) - дети в возрасте до 17 лет.

Из количества заболевших детей удельный вес организованных составляет 81,4%, наибольшее количество составляют дети, которые посещают общеобразовательные учебные заведения - 63,3%. Показатель заболеваемости составляет 139,26 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 72,2%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий. Госпитализированы 90 человек, из них 68 (75,6%) - дети. Эпидпорог не превышен ни в одном из районов области.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянском районе (387,25 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Коломацком (43,14 на 100 тыс. населения).

В Кегичевском и Печенежском районах заболеваемость не регистрировалась. Аналогичная ситуация в Харькове. Заболело 2 052 человека, интенсивный показатель составил 143,44 на 100 тыс. населения, удельный вес детей составляет почти 60,0% (1182 человека).

По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 6,0%, за счет детского населения на 5,0%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 33 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 12 человек (36,4%). В 66,6% лиц выявлен вирус парагриппа, в 16,7% - аденовирусы, в 16,7% - РС - вирус.

По состоянию на 02.05.2019 привито против гриппа 10171 человека, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска. Летальных исходов не зарегистрировано.