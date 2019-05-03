03.05.2019 10:55

И.о. министра здравоохранения Супрун через социальные сети «попиарилась» новым харьковским ангиографом

По словам и.о. министра, ранее медики иногда были вынуждены отказываться от оперативного вмешательства



// ХОГА

Министр здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что благодаря покупке (за средства регионального бюдета) нового ангиографа в Харьковской областной клинической больницы смогут более эффективно спасать жизни людей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам чиновницы, прибор позволит медикам выполнять оперативное вмешательство на коронарных артериях и сосудах мозга. Врачи отмечают, что с ангиографом появилась возможность проводить операции, от которых ранее они были вынуждены отказываться.

«Это современный аппарат, при помощи которого можно выполнить стентирование и эмболизацию, а также установку электрокардиостимуляторов. Проще говоря - быстро и эффективно спасать человеческие жизни», - отметила Супрун.

Напомним, прибор передали в областную больницу две недели назад. Согласно данным ХОГА, необходимую помощь смогут получить три тысячи пациентов с сосудистыми патологиями в год. Теперь харьковские медики смогут предоставлять весь диапазон эндоваскулярной помощи, которая сейчас оказывается в мире.