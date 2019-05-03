И.о. министра здравоохранения Супрун через социальные сети «попиарилась» новым харьковским ангиографом

По словам и.о. министра, ранее медики иногда были вынуждены отказываться от оперативного вмешательства
Министр здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что благодаря покупке (за средства регионального бюдета) нового ангиографа в Харьковской областной клинической больницы смогут более эффективно спасать жизни людей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам чиновницы, прибор позволит медикам выполнять оперативное вмешательство на коронарных артериях и сосудах мозга. Врачи отмечают, что с ангиографом появилась возможность проводить операции, от которых ранее они были вынуждены отказываться.
«Это современный аппарат, при помощи которого можно выполнить стентирование и эмболизацию, а также установку электрокардиостимуляторов. Проще говоря - быстро и эффективно спасать человеческие жизни», - отметила Супрун.
Напомним, прибор передали в областную больницу две недели назад. Согласно данным ХОГА, необходимую помощь смогут получить три тысячи пациентов с сосудистыми патологиями в год. Теперь харьковские медики смогут предоставлять весь диапазон эндоваскулярной помощи, которая сейчас оказывается в мире.
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