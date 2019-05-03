Корь в Харькове: заболевших стало больше

Эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости - высоким.
За 18 неделю по сравнению с 17 неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 5,1%.
Корью заболели 327 человек, из них 73 ребенка. Среди жителей г. Харькова - 267 случаев, Харьковского района - 25, Чугуевского - 8, Дергачевского - 7, Змиевского - 6, Купянского - 3, Красноградского и Нововодолажского - по 2, Балаклейский, Богодуховский, Валковский, Великобурлукский, Двуречанский, Золочевского и м. Люботин - по одному.
Зарегистрирована 1 вспышка – в харьковской гимназии №14 корью заболели 7 человек.
С начала года по состоянию на 1 мая корью заболел 2791 человек: 1935 взрослых и 856 детей. Зарегистрировано 76 вспышек с количеством пораженных - 432 человека.
Среди заболевших 1934 непривитых, еще у 313 больных была только одна прививка.
Диагноз кори подтвержден лабораторно у 294 больных. Госпитализированы 1976 человек. Летальные случаи не регистрировались.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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