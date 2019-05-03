03.05.2019 16:35

Корь в Харькове: заболевших стало больше

Эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости - высоким.



// ТСН

За 18 неделю по сравнению с 17 неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 5,1%.



Корью заболели 327 человек, из них 73 ребенка. Среди жителей г. Харькова - 267 случаев, Харьковского района - 25, Чугуевского - 8, Дергачевского - 7, Змиевского - 6, Купянского - 3, Красноградского и Нововодолажского - по 2, Балаклейский, Богодуховский, Валковский, Великобурлукский, Двуречанский, Золочевского и м. Люботин - по одному.



Зарегистрирована 1 вспышка – в харьковской гимназии №14 корью заболели 7 человек.



С начала года по состоянию на 1 мая корью заболел 2791 человек: 1935 взрослых и 856 детей. Зарегистрировано 76 вспышек с количеством пораженных - 432 человека.



Среди заболевших 1934 непривитых, еще у 313 больных была только одна прививка.



Диагноз кори подтвержден лабораторно у 294 больных. Госпитализированы 1976 человек. Летальные случаи не регистрировались.