07.05.2019 11:22

Грипп и ОРВИ уходят из Харькова: данные медиков

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



// АиФ

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости в Харькове на 18 неделе (с 29 апреля по 5 мая ) гриппом и острыми респираторными инфекциями заболело 1114 человек, в том числе 694 детей. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 45,7%.

В области за неделю заболели 2127 человек, из них 1369 – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с 17-й неделей количество заболевших уменьшилось на 43,0%. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Боровском районе (221,40 на 100 тыс. населения), самый низкий – в г. Люботине (20,98 на 100 тыс. населения). В Кегичевском и Печенежском районах заболеваемость не регистрировалась.



Госпитализированы 75 человек, из них 62 – дети.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 40 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 10 человек (25,0%). У шестерых выявлен вирус парагриппа, ву одного – аденовирус, у троих – РС-вирус.