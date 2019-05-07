Главная Новости Медицина Грипп и ОРВИ уходят из Харькова: данные медиков
07.05.2019  11:22   

Грипп и ОРВИ уходят из Харькова: данные медиков

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.


// АиФ

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости в Харькове на 18 неделе (с 29 апреля по 5 мая ) гриппом и острыми респираторными инфекциями заболело 1114 человек, в том числе 694 детей. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 45,7%.

В области за неделю заболели 2127 человек, из них 1369 – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с 17-й неделей количество заболевших уменьшилось на 43,0%. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Боровском районе (221,40 на 100 тыс. населения), самый низкий – в г. Люботине (20,98 на 100 тыс. населения). В Кегичевском и Печенежском районах заболеваемость не регистрировалась.

Госпитализированы 75 человек, из них 62 – дети.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 40 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 10 человек (25,0%). У шестерых выявлен вирус парагриппа, ву одного – аденовирус, у троих – РС-вирус.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.05 Медицина Из количества заболевших гриппом детей - удельный вес организованных составляет 81,4% 23.04 Медицина Весенний грипп «косит» преимущество несовершеннолетних харьковчан 15.04 Медицина Во время похолодания харьковчане меньше болели: статистика
 
 

Видео

Футбол. Харьковский "Металлист 1925" вернулся в тройку сильнейших. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 