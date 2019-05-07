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07.05.2019  14:20   

Новая вспышка: в еще одной школе Харькова ученики заболели корью

Инфекционное заболевание диагностировали у троих учеников школы №131.


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Новая вспышка кори в учебном заведении Харькова – инфекционное заболевание диагностировали у троих учеников школы №131, сообщила заведующая отделением организации эпидисследований Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Татьяна Карлова. Это дети из разных классов, от 10 до 14 лет.

Накануне большую вспышку кори зафиксировали в школе № 143 на Салтовке – на сегодня там заболели уже трое учителей и 36 учеников, всего 39 человек.

Среди заболевших детей есть дети не вакцинированные вообще, привитые один раз либо привитые «на бумаге», предполагают сотрудники лабцентра.

«Ежедневно мне звонят родители, мамы, которые договорились с врачами перед школой о фиктивной справке о прививках своего ребенка. А теперь они хотят вакцинировать своих чад, но не знают, как это законно сделать, ведь по бумагам есть все прививки. Я советую им написать признание врачу, что в карточке запись о фиктивных прививках,– и обязательно вакцинировать ребенка», - отметила Татьяна Карлова.

На сегодня в Харьковской области 13 вспышек, в которых 107 инфицированных лиц. Больше всего заразившихся в Национальном университете им. Каразина – 26 человек – и в 143 школе – 39 человек. В университете завтра истекает срок инкубационного периода – с момента последнего выявленного больного пока новых случаев не было.

Источник:   Комментарии Харьков
 Тэги:  корь, медики, коментраий, харьков, школа, карантин
 
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