Новая вспышка: в еще одной школе Харькова ученики заболели корью

Инфекционное заболевание диагностировали у троих учеников школы №131.
Новая вспышка кори в учебном заведении Харькова – инфекционное заболевание диагностировали у троих учеников школы №131, сообщила заведующая отделением организации эпидисследований Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Татьяна Карлова. Это дети из разных классов, от 10 до 14 лет.
Накануне большую вспышку кори зафиксировали в школе № 143 на Салтовке – на сегодня там заболели уже трое учителей и 36 учеников, всего 39 человек.
Среди заболевших детей есть дети не вакцинированные вообще, привитые один раз либо привитые «на бумаге», предполагают сотрудники лабцентра.
«Ежедневно мне звонят родители, мамы, которые договорились с врачами перед школой о фиктивной справке о прививках своего ребенка. А теперь они хотят вакцинировать своих чад, но не знают, как это законно сделать, ведь по бумагам есть все прививки. Я советую им написать признание врачу, что в карточке запись о фиктивных прививках,– и обязательно вакцинировать ребенка», - отметила Татьяна Карлова.
На сегодня в Харьковской области 13 вспышек, в которых 107 инфицированных лиц. Больше всего заразившихся в Национальном университете им. Каразина – 26 человек – и в 143 школе – 39 человек. В университете завтра истекает срок инкубационного периода – с момента последнего выявленного больного пока новых случаев не было.
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