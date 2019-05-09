Александр Гвоздик передал памперсы перинатальному центру (ФОТО)

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, Посол доброй воли Общества Красного Креста Украины Александр Гвоздик сегодня, 9 мая, передал крупную партию подгузников Харьковскому городскому перинатальному центру.
«Моя жена Дарья была здесь в 2013 году и видела, что детям нужен такой вид помощи. Именно она посоветовала мне передать памперсы этому учреждению. Вскоре я создам свой благотворительный фонд, который вместе с Обществом Красного Креста будет оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», - отметил Александр Гвоздик.
Спортсмен посетил отделение интенсивной терапии для недоношенных новорожденных, пообщался с мамами маленьких пациентов.
Председатель Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины Константин Башкиров сообщил, что перинатальному центру было передано 200 коробок с подгузниками.
Заместитель главного врача по детству Харьковского городского перинатального центра Ольга Каратай отметила, что ежедневно на одного ребенка уходит 8-10 памперсов.
«Необходимость в подгузниках очень большая. У нас есть дети, от которых отказались родители, соответственно, им никто ничего не покупает. Хорошо, что нам передают памперсы благотворительные организации, нередко люди просто приносят. Вот так и работаем», - отметила Ольга Каратай.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
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9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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