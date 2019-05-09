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09.05.2019  18:38   

Александр Гвоздик передал памперсы перинатальному центру (ФОТО)

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, Посол доброй воли Общества Красного Креста Украины Александр Гвоздик сегодня, 9 мая, передал крупную партию подгузников Харьковскому городскому перинатальному центру.


// city.kharkov.ua

«Моя жена Дарья была здесь в 2013 году и видела, что детям нужен такой вид помощи. Именно она посоветовала мне передать памперсы этому учреждению. Вскоре я создам свой благотворительный фонд, который вместе с Обществом Красного Креста будет оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», - отметил Александр Гвоздик.

Спортсмен посетил отделение интенсивной терапии для недоношенных новорожденных, пообщался с мамами маленьких пациентов.

Председатель Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины Константин Башкиров сообщил, что перинатальному центру было передано 200 коробок с подгузниками.

Заместитель главного врача по детству Харьковского городского перинатального центра Ольга Каратай отметила, что ежедневно на одного ребенка уходит 8-10 памперсов.

«Необходимость в подгузниках очень большая. У нас есть дети, от которых отказались родители, соответственно, им никто ничего не покупает. Хорошо, что нам передают памперсы благотворительные организации, нередко люди просто приносят. Вот так и работаем», - отметила Ольга Каратай.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  благотворительность, гвоздик, памперсы, харьков, перинатальный центр
 
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