13.05.2019 08:40

За неделю корь уложила в постель четыре сотни человек

Эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости высоким.



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На прошлой неделе заболеваемость выросла на 19,0%. Зарегистрировано 389 больных, из них 101 ребенок. Среди жителей г. Харькова – 272 случая, Харьковского района – 30, Чугуевского – 14, Красноградского – 11 Змиевского – 10, Дергачевского – 9, Золочевского и Купянского – по 5, Изюмского, Нововодолажского, Близнюковского и г. Люботин – по 4, Богодуховского и Великобурлукского – по 3, Сахновщинского и Первомайского – по 2, Балаклейского, Двуречанского, Валковского, Волчанского, Кегичевского, Краснокутского и Лозовского – по одному.



Зарегистрировано 10 вспышек с количеством пораженных – 85 человек, из них 2 в быту, 8 в учебных заведениях. Основные причины возникновения вспышек в учреждениях: первичный занос инфекции больными, находящихся в инкубационном периоде (то есть без клинических проявлений сыпи), распространение воздушно-капельным путем (с учетом высокой вирулентности, контагиозности и тотальной восприимчивости вируса) и наличие непривитых против кори, как среди заболевших так и среди контактных лиц.



В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия в 22 вспышках, из них в 13-ти организованных коллективах: Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина – 26 больных, Харьковская государственная академия культуры – 4 больных, Харьковская государственная академия дизайна и искусств – 5 больных, Харьковский государственный университет питания и торговли – 4 больных, Харьковская гимназия №14 – 3 больных, Харьковская школа № 143 – 41 больной, КЗ «Мерефянский медицинский лицей» – 3 больных, Детский сад №375 – 3 больных, Харьковский национальный фармацевтический университет – 5 больных, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко – 3 больных, Будянский лицей – 5 больных, Харьковская школа №131 – 3 больных, Купянский региональный центр профессионального образования – 4 больных.



С начала года по состоянию на 07.05.2019 зарегистрировано 3180 больных. Подавляющее большинство заболевших – взрослые (2223 человек), детей – 957 человек.



Диагноз кори подтвержден лабораторно у 294 больных (9,2%). Госпитализированы 2195 больных. Летальные случаи не регистрировались.



Удельный вес привитых среди заболевших составил 70,2% – 2233 человека, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках – 92,4% (2064 больных). Анализ заболеваемости привитых (947 человек) показал, что 346 больных (36,5%) имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.