После майских харьковчане страдают от простуд

В период с 6 по 12 мая количество заболевших гриппом и острыми респираторными инфекциями, по сравнению с предыдущей неделей, возросло на 40,1% по Харькову и на 35,6% по области.
В Харькове недуг скосил 1561 человека, в том числе 921 детей до 17 лет. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.
По области заболели 2885 человек, из них 1787 – дети в возрасте до 17 лет. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Госпитализированы 61 человек, из них 52 ребенка.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 29 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 11 человек. У восьмеріх выявлен РС-вирус, у двоих – вирус парагриппа, у одного – аденовирус.
Если день свободный, можно провести его за неспешными занятиями. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
влажн.:
давл.:
ветер: