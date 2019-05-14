14.05.2019 08:19

После майских харьковчане страдают от простуд

В период с 6 по 12 мая количество заболевших гриппом и острыми респираторными инфекциями, по сравнению с предыдущей неделей, возросло на 40,1% по Харькову и на 35,6% по области.



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В Харькове недуг скосил 1561 человека, в том числе 921 детей до 17 лет. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

По области заболели 2885 человек, из них 1787 – дети в возрасте до 17 лет. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 61 человек, из них 52 ребенка.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 29 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 11 человек. У восьмеріх выявлен РС-вирус, у двоих – вирус парагриппа, у одного – аденовирус.