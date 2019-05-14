14.05.2019 15:41

Бесплатное УЗИ, рентген, мамография и другие анализы откладываются на неопределенный срок: комментарии Главы нацслужбы

Харьковчане продолжат диагностироваться «за свои» - Обещанная Минздравом программа бесплатной диагностики не заработает с 1 июля



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Национальная служба здоровья Украины, вероятно, не успеет запустить программу «Бесплатная диагностика» до 1 июля 2019 года, как было анонсировано. Об этом заявил глава НСЗУ Олег Петренко, передает «Украинская правда. Жизнь».

Чиновник пояснил, что по техническим условиям запуск летом оказался практически невозможным.

«Сейчас я могу абсолютно честно сказать, что у меня нет уверенности, что мы стартуем 1 июля. Все потому, что есть много технических аспектов.

Мы запустили декларации, потом запустили электронный рецепт, а здесь надо запустить электронное направление. Оценивая готовность заведений разного уровня, особенно вторичного за работу с электронными инструментами показало нам, что технологически успеть сделать это до первого июля будет практически невозможно», - говорит Олег Петренко

По словам Петренко, НСЗУ совместно с правительством сейчас принимают решение об отсрочке, однако, на сколько именно времени - пока точно неизвестно.

«Амбулаторная специализированная помощь будет частью программы медицинской гарантии 100%, она будет работать с 2020 года - это однозначно. Будет ли работать пилот в этом году и с какого периода - я не могу сказать», - говорит председатель НСЗУ.

Кроме того, Петренко отметил, что пока неизвестно, будут предоставлять бесплатно услуги по электронному направлению частные медицинские учреждения.

«Что касается заведений, если по тарифу, который будет предусмотрен на отдельные виды услуг, которые будут входить в набор (его состав еще дорабатывается), будут согласны работать медицинские учреждения частной формы собственности, пациент, получив электронный рецепт, сможет его реализовать в любом заведении, любой формы собственности, который имеет договор с НСЗУ», - пояснил он.

Напомним, в Минздраве анонсировали, что с 1 июля по направлению семейного врача можно будет бесплатно проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и диагностические процедуры в любом медучреждении на выбор.