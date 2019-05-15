15.05.2019 12:30

После укуса черной гадюкой ученого, медикам для эвакуации пострадавшей пришлось применить санавиацию (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Редкая краснокнижная гадюка, ранее обитавшая намного южнее Харьковщины, из-за анимального потепления перебралась поближе к Первой столице.



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Об этом сообщили в КУОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Сотрудница научного отдела Национального природного парка "Слобожанский" находилась в лесном массиве села Наталиевка, где ее укусила черная гадюка.

После укуса змеи женщина была доставлена в Краснокутскую районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь - ввели сыворотку.

По данным центра, 14 мая бригада экстренной медицинской помощи осуществила перелет с взлетной полосы ХАЗ в Краснокутсткий район, откуда госпитализировала в реанимационное отделение Областной клинической больницы пострадавшую от укуса гадюки Никольского (так называемая черная гадюка).

«С поставленной задачей бригада справилась блестяще», - отметили в центре.

Сейчас пострадавшая находится в областной больнице, ее состояние удовлетворительное.

Для справки: Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) — змея семейства гадюковых, эндемичный вид для Восточной Румынии, Республики Молдова, Украины и южной части России. Вид включен в Красную книгу России. Некоторые герпетологи считают гадюку Никольского подвидом обыкновенной гадюки.