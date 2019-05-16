16.05.2019 16:46

Стрельба на дискотеке и взрыв в супермаркете в финале (ФОТО)

Под Харьковом проходит финал соревнований бригад «скорых»



Фото: 057.ua

На территории санатория «Берминводы» с 15 по 17 мая проходит финал регионального чемпионата между бригадами «скорых».

15 мая состоялось открытие чемпионата, в котором принимают участие 16 команд из разных регионов Украины.

Как сообщили организаторы, в первый день был отдельный конкурс для водителей и 2 конкурса – для бригад.

В этих соревнованиях участники должны были показать не только свои медицинские навыки, но и умение оказать при необходимости психологическую помощь пациенту.

«Утром был конкурс для водителей, он был только для тех бригад, которые уже работают. Студенческие команды в этом конкурсе не участвовали, поскольку мы посчитали, что это не честно. Они с медицинским образованием, поэтому для них должны быть конкурсы посложнее. Также будет два отдельных рейтинга – для студенческих команд и бригад, которые работают на экстренной медпомощи», - сообщила заведующая научно-тренировочного отделения Экстренной медицинской помощи Людмила Смирнова.

Для водителей организаторы придумали конкурс, во время которого участник должен был принять решение, кому из пациентов оказать психологическую, а кому – первую медпомощь.

После взрыва в супермаркете водителю достались «зеленые» люди, за которыми он должен присмотреть. Это те, кто может самостоятельно передвигаться. В частности, ему нужно было остановить кровотечение. Человек сам зажал себе рану, но нужно было не растеряться и оказать помощь пациенту.

«Все правдоподобно было подобрано, актеры сыграли отлично. Эйфория полная, как в жизни. С заданием удалось справиться на 90%. На практике похожего не было, но приходилось выезжать к наркоману с ножом, который пытался напасть. В жизни это немного по-другому происходит, поэтому можно немного оказать сопротивление. На практики я работаю более размереннее, здесь у меня больше волнений, чем в жизни», - комментирует один из участников.

Кроме того, в перерывах между конкурсами для медиков «скорых» инструкторы проводили мастер-классы по остановке кровотечения, первичному осмотру и т.д.

«Для бригад у нас есть два конкурса – тактическая медицина и прием родов. Это самые экстремальные ситуации, с которыми могут столкнуться работники экстренной медицины. Они всегда боятся родов, потому что это очень ответственно. Медики всегда переживают за маму, за ребенка. 16 мая будут тоже интересные конкурсы, которые уже более приземлены к их рабочему процессу», - рассказала Смирнова.

Врач 4-го отделения Августа Волкова, которая работает на «скорой» уже 2 года, поделилась впечатлениями от конкурса по тактической медицине.

Бригаде пришлось оказать помощь бойцу, который получил ранения во время спецоперации на дискотеке, где случилась поножовщина и стрельба.

«Конкурс обалденный, все как в реальной жизни. На практике всегда шоковое состояние вызывают дети. Самое тяжелое, что было в моей жизни и карьере – малыш, который погиб в возрасте 2-х месяцев», - сказала Августа Волкова.