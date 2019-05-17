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17.05.2019  14:31   

Впервые за несколько недель количество заболевших корью уменьшилось

Эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости - высоким.


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За 20-ю неделю по сравнению с 19-й неделей 2019 года заболеваемость корью снизилась на 8,7%, сообщили в областном лабораторном центре.

Зарегистрировано 358 больных, из них 93 ребенка. Среди жителей г. Харькова - 270 случаев, Харьковского района - 36, Чугуевского - 10, Змиевского - 7, Дергачевского - 4, Балаклейский, Золочевского, Изюмского, Красноградского и Купянского - по 3, Богодуховского, Великобурлукского, Волчанского, Двуречанского, Зачепиловского , Нововодолажского и Печенежского - по 2, Краснокутского и Шевченковского - по одному.

За неделю зарегистрировано 9 вспышек коли с общим количеством заболевших 19 человек:
4 в быту,
4 в учебных заведениях,
1 в учреждениях здравоохранения.

В том числе в Бесарабовском общеобразовательном УВК Кегичевского райсовета зарегистрировано 8 больных корью, в Харьковской гимназий №12 - 4 больных, в Красноградском ДОУ (ясли-сад) № 5 - 3 больных, Харьковском национальном медицинском университете - 4 больных.

С начала года по состоянию на 15 мая на Харьковщине зарегистрировано 3538 больных корью: 2488 взрослых и 1050 детей до 17 лет. Диагноз кори подтвержден лабораторно у 315 больных. Госпитализированы 2412 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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