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20.05.2019  17:41   

Харьковчане стали реже болеть гриппом и респираторными заболеваниями

За 4 месяца 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 50 022 случая инфекционных заболеваний, что на 21,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.


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Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 5789 случаев против 4382 (рост на 32,1%).

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 1,9 против 2,4 за аналогичный период прошлого года.

В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости

  • туберкулезом на 3,1%,
  • коклюшем на 40,0%,
  • болезнью Лайма на 64,3%,
  • корью в 41,8 раза,
  • острым вирусным гепатитом С на 10,7 %,
  • эпидемическим паротитом на 3 случая,
  • инфекционным мононуклеозом на 5,5%.

Произошло снижение заболеваемости

  • сальмонеллезом на 0,4%,
  • шигеллезом на 7,2%,
  • гастроэнтероколитом с установленным возбудителем на 34,0%
  • иерсиниозом на 50,0%,
  • ротавирусным энтеритом на 67,5%,
  • гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем на 28,9 %,
  • лямблиозом на 24,9%,
  • менингококковой инфекцией на 63,6%,
  • вирусным менингитом на 35,3%,

острыми вирусными гепатитами: А - на 67,2%, В - на 10,2%, хроническими вирусными гепатитами: В на - 22,2%, С - на 22,0%, педикулезом на 36,9%.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, краснухи, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, бруцеллеза, орнитоза, малярии.

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) заболеваемость воздушно - капельными инфекциями (за счет роста заболеваемости корью), удельный вес которых составляет 46,7%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 336 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 3,6% (12 человек).

Зарегистрировано 1160 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 82,4%.

Эпизоотическая ситуация по бешенству несколько стабилизировалась, зарегистрировано 14 случаев бешенства животных против 45 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 24 человека, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 1044 человека.

Пораженность населения педикулезом снизилась на 36,9%, выявлено 281 случай, из которых 72,6% - дети до 17 лет.

Источник:   Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  вирус, заболевания, харьков, наблюдений, респираторные, лабораторный центр
 
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