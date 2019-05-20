Харьковчане стали реже болеть гриппом и респираторными заболеваниями

За 4 месяца 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 50 022 случая инфекционных заболеваний, что на 21,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 5789 случаев против 4382 (рост на 32,1%).
Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 1,9 против 2,4 за аналогичный период прошлого года.
В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости
Произошло снижение заболеваемости
острыми вирусными гепатитами: А - на 67,2%, В - на 10,2%, хроническими вирусными гепатитами: В на - 22,2%, С - на 22,0%, педикулезом на 36,9%.
Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, краснухи, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, бруцеллеза, орнитоза, малярии.
Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) заболеваемость воздушно - капельными инфекциями (за счет роста заболеваемости корью), удельный вес которых составляет 46,7%.
Туберкулез органов дыхания диагностирован у 336 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 3,6% (12 человек).
Зарегистрировано 1160 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 82,4%.
Эпизоотическая ситуация по бешенству несколько стабилизировалась, зарегистрировано 14 случаев бешенства животных против 45 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 24 человека, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 1044 человека.
Пораженность населения педикулезом снизилась на 36,9%, выявлено 281 случай, из которых 72,6% - дети до 17 лет.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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