20.05.2019 17:41

Харьковчане стали реже болеть гриппом и респираторными заболеваниями

За 4 месяца 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 50 022 случая инфекционных заболеваний, что на 21,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.



// facebook

Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 5789 случаев против 4382 (рост на 32,1%).

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 1,9 против 2,4 за аналогичный период прошлого года.

В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости

туберкулезом на 3,1%,

коклюшем на 40,0%,

болезнью Лайма на 64,3%,

корью в 41,8 раза,

острым вирусным гепатитом С на 10,7 %,

эпидемическим паротитом на 3 случая,

инфекционным мононуклеозом на 5,5%.

Произошло снижение заболеваемости

сальмонеллезом на 0,4%,

шигеллезом на 7,2%,

гастроэнтероколитом с установленным возбудителем на 34,0%

иерсиниозом на 50,0%,

ротавирусным энтеритом на 67,5%,

гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем на 28,9 %,

лямблиозом на 24,9%,

менингококковой инфекцией на 63,6%,

вирусным менингитом на 35,3%,

острыми вирусными гепатитами: А - на 67,2%, В - на 10,2%, хроническими вирусными гепатитами: В на - 22,2%, С - на 22,0%, педикулезом на 36,9%.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, краснухи, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, бруцеллеза, орнитоза, малярии.

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) заболеваемость воздушно - капельными инфекциями (за счет роста заболеваемости корью), удельный вес которых составляет 46,7%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 336 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 3,6% (12 человек).

Зарегистрировано 1160 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 82,4%.

Эпизоотическая ситуация по бешенству несколько стабилизировалась, зарегистрировано 14 случаев бешенства животных против 45 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 24 человека, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 1044 человека.

Пораженность населения педикулезом снизилась на 36,9%, выявлено 281 случай, из которых 72,6% - дети до 17 лет.