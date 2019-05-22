В Харькове стартует проект раннего вмешательства в развитие детей

Правительство утвердило для Первой столицы план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах пилотного проекта по развитию ребенка
22 мая 2019 принято распоряжение Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы создания системы предоставления услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни», которым утвержден план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах пилотного проекта «Создание системы предоставления услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни».
Целью данного пилотного проекта является создание и развитие системы предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности и риском возникновения таких ограничений и их семей. Предусмотрено расширение численности пилотных областей из четырех, в которых уже осуществляется предоставление услуги раннего вмешательства, до десяти.
Помимо Харьковской, к числу пилотных вошли Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Львовская и Одесская области.
Реализация принятого распоряжения Кабинета Министров Украины будет способствовать образованию основы для развития системы предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности или риском возникновения таких ограничений и их семей, повышения качества предоставления услуги раннего вмешательства, снижение уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращения их институциализации в раннем возрасте .
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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