Главная Новости Медицина В Харькове стартует проект раннего вмешательства в развитие детей
22.05.2019  14:48   

В Харькове стартует проект раннего вмешательства в развитие детей

Правительство утвердило для Первой столицы план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах пилотного проекта по развитию ребенка


// facebook

22 мая 2019 принято распоряжение Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы создания системы предоставления услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни», которым утвержден план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах пилотного проекта «Создание системы предоставления услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни».

Целью данного пилотного проекта является создание и развитие системы предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности и риском возникновения таких ограничений и их семей. Предусмотрено расширение численности пилотных областей из четырех, в которых уже осуществляется предоставление услуги раннего вмешательства, до десяти.

Помимо Харьковской, к числу пилотных вошли Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Львовская и Одесская области.

Реализация принятого распоряжения Кабинета Министров Украины будет способствовать образованию основы для развития системы предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности или риском возникновения таких ограничений и их семей, повышения качества предоставления услуги раннего вмешательства, снижение уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращения их институциализации в раннем возрасте .

Источник:   КМУ
 Тэги:  проект, раннее, харьков, дети, развитие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.04 Власть В сквере на площади Свободы будет установлен фонтан 28.03 Общество Стартовал конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 14.03 Общество В Харькове стартовал проект «365 женских историй Харькова»
 
 

Видео

В Харькове в День защиты детей пройдет флешмоб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 