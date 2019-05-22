22.05.2019 14:48

В Харькове стартует проект раннего вмешательства в развитие детей

Правительство утвердило для Первой столицы план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах пилотного проекта по развитию ребенка



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22 мая 2019 принято распоряжение Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы создания системы предоставления услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни», которым утвержден план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах пилотного проекта «Создание системы предоставления услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни».

Целью данного пилотного проекта является создание и развитие системы предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности и риском возникновения таких ограничений и их семей. Предусмотрено расширение численности пилотных областей из четырех, в которых уже осуществляется предоставление услуги раннего вмешательства, до десяти.

Помимо Харьковской, к числу пилотных вошли Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Львовская и Одесская области.

Реализация принятого распоряжения Кабинета Министров Украины будет способствовать образованию основы для развития системы предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности или риском возникновения таких ограничений и их семей, повышения качества предоставления услуги раннего вмешательства, снижение уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращения их институциализации в раннем возрасте .