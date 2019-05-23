23.05.2019 12:19

Харьковские источники: проверено качество воды

В Саржином и Манжосовом ярах вода соответствует всем требованиям по санитарно-химическим показателям.



//city.kharkov.ua

Об этом 22 мая, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

По ее словам, кроме двух указанных источников, безопасно пить воду харьковчане могут также из родников по ул. Бучмы и ул. Метростроителей. В то же время не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям вода в поселке Олешки, в источниках в парке «Юность» и Петренках.

Руслана Колодная также сообщила, что санитарно-экологическому состоянию воды, которой пользуются харьковчане, в городе уделяется пристальное внимание. Ежегодно проводятся плановые санитарно-профилактические мероприятия, текущий ремонт, чистка и дезинфекция сооружений.

Напомним, что водопроводной водой город и некоторые населенные пункты области обеспечивает КП «Харьковводоканал».

«В 2018 году на предприятии выполнен ремонт технологического и электрического оборудования насосных станций, установлены новые погружные агрегаты, выполнен ремонт насосов. Согласно графику произведена очистка и санитарная обработка резервуаров чистой воды. На водопроводной сети выполнен текущий ремонт водоразборных колонок и водопроводных колодцев. Также переложены 20 км водопроводных магистралей и почти 5 км вводов», - сообщила заместитель директора департамента.

Она также отметила, что производственный контроль безопасности качества питьевой воды на предприятии организован согласно всем требованиям государственных санитарных норм и правил.