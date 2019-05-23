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23.05.2019  17:09   

Четверо детей из одного детсада оказались на больничной койке

Специалисты Госпродпотребслужбы проверяют информацию о заболевании детей острыми кишечными инфекциями.


Корреспондент.net

21 мая было зарегистрировано четыре случая заболевания острыми кишечными инфекциями среди воспитанников яслей-сада № 58 на улице Валентиновской.

Заболевшие дети госпитализированы в Областную детскую инфекционную клиническую больницу.

Для установления причин и условий возникновения заболеваний с 21 мая специалисты ГУ Госпродпотребслужбы проводят эпидемиологическое расследование и внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению заведением гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами и соблюдения требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Проводятся мероприятия по локализации и предотвращению распространения заболевания острыми кишечными инфекциями.

Ситуация остается на контроле ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  отравление, дети, харьков
 
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