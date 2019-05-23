Четверо детей из одного детсада оказались на больничной койке

Специалисты Госпродпотребслужбы проверяют информацию о заболевании детей острыми кишечными инфекциями.
21 мая было зарегистрировано четыре случая заболевания острыми кишечными инфекциями среди воспитанников яслей-сада № 58 на улице Валентиновской.
Заболевшие дети госпитализированы в Областную детскую инфекционную клиническую больницу.
Для установления причин и условий возникновения заболеваний с 21 мая специалисты ГУ Госпродпотребслужбы проводят эпидемиологическое расследование и внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению заведением гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами и соблюдения требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.
Проводятся мероприятия по локализации и предотвращению распространения заболевания острыми кишечными инфекциями.
Ситуация остается на контроле ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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