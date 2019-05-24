Водоемы Харькова признаны годными для купания

24.05.2019 09:32

Специалисты взяли пробы в 12 купальных местах и на 20 пляжах Харьковской области.

В Харькове были обследованы шесть городских мест для купания: Алексеевский лугопарк, два пляжа в Журавлевском гидропарке, два в Основянском, а также на Петренковском водохранилище, сообщили МГ «Объектив» в харьковском областном лабораторном центре МОЗ.

«В мае было отобрано 144 пробы на микробиологические показатели и на санитарно-гигиенические тоже 144. По химическим показателям не стандарта не было, а по бактериологии – в одном водоеме, это на Безлюдовке, был. Обнаружена кишечная палочка в количестве, превышающем нормативный показатель» – сообщила и. о. завотделением организации санитарно-гигиенических исследований Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Елена Тараканова.

Тараканова отметила что, несмотря на превышение нормы, в найденных количествах кишечная палочка не является угрозой для здоровья человека.

На протяжении купального сезона исследователи проверяют качество воды два раза в месяц.